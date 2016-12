De nouveaux nanofils moléculaires luminescents

futur (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent. Le concept de contexte issu...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible de propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans...)



Vue artistique de nanofils moléculaires uniques incorporant différents chromophores de porphyrine suspendus entre deux électrodes et émettant à différentes longueurs d' onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans transporter de...) CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

microscope à effet tunnel (Le microscope à effet tunnel (en anglais STM, Scanning Tunneling Microscope) fut inventé en 1981 par des chercheurs d'IBM, Gerd Binnig et Heinrich Rohrer, qui reçurent le Prix Nobel de physique pour cette invention...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite...)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge électrique, généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur. Ces...)

luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui elle est chaude.)

Référence:

Contacts chercheurs:

Contacts institut:

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie, une machine à broyer, piler, pulvériser diverses substances et à extraire certains...)

L'élaboration de nouveaux dispositifs optoélectroniques produisant de la lumière tels que des diodes électroluminescentes nanométriques à base de matériaux organiques (nanofils) constitue encore un formidable challenge pour le développement de l'électronique du. Dans ce, des équipes de l'parisien demoléculaire (CNRS/UPMC) et de l'Institut deet chimie de Strasbourg (CNRS/Université de Strasbourg) viennent de synthétiser de nouveaux nanofils moléculaires présentant des raies d'émission lumineuse très intenses, étroites, et à uned'unique. Ces résultats sont parus dans la revue Nano Letters.Dans le but d'une ultime miniaturisation des composants electroniques entrant par exemple dans la conception des futurs écrans de nos appareils 'high-tech' (televisions, smartphones, tablettes,...), le développement de nouvelles sources dede taille nanométrique à base deorganiques (nanofils) avec une longueur d'onde d'émission contrôlée est essentiel.Poursuivant cet objectif, des équipes de chimistes et de physiciens de l'Institut parisien de chimie moléculaire et de l'Institut de physique et chimie de Strasbourg sont parvenus à synthétiser, dans l'enceinte d'un, différents nanofils (macro)moléculaires incorporant des molécules luminescentes à base de dérivés de porphyrine, spécialement élaborés pour présenter des longueurs d'ondes d'émission différentes. Ces nanofils ont ensuite été suspendus entre la pointe du microscope et lad'or de manière à former un nano-composant optoélectronique dont l'élément actif est uneunique. Una enfin été appliqué entre la pointe et la surface métallique servant d'électrodes, afin d'exciter lades molécules de porphyrine.Ces dispositifs électroluminescents présentent des raies d'émission lumineuse très intenses, étroites, et à une longueur d'onde unique qui dépend directement de la porphyrine choisie, ce qui les rend particulièrement attractifs pour le développement futur d'une nouvelle génération de composants électroniques.M. C. Chong, L. Sosa-Vargas, H. Bulou, A. Boeglin, F. Scheurer, F. Mathevet & G. SchullOrdinary and hot electroluminescence from single-molecule devices: Controlling the emission color by chemical engineeringNano Lett. 21 septembre 2016DOI: 10.1021/acs.nanolett.6b02997Fabrice Mathevet, Institut parisien de chimie moléculaireGuillaume Schull, Institut de physique et chimie des matériaux de StrasbourgChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes