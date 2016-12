Découverte d'une multitude de galaxies naines dans l'Univers jeune

Amas de galaxies Abell 1689 créant un fort effet de lentille gravitationnelleCrédits: NASA, ESA, B. Siana, and A. Alavi

Pour la première fois, une équipe de recherche, à laquelle participent des chercheurs du Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (Université Claude Bernard, Centre national de recherche scientifique, Ecole Normale Supérieure) a contribué à la découverte inédite de galaxies naines distantes qui pourraient apporter des indices essentiels sur la formation d'étoiles dans l'il y a plusieurs milliards d'années.Les scientifiques pensent que les galaxies naines, beaucoup moins massives que notre proprela, ont joué un rôle important en transformant l'Univers primitif, sombre et opaque, en un Univers lumineux et transparent, c'est à dire pendant la période dite de réionisation de l'Univers. Cependant observer ces galaxies naines n'est pas aisé, elles sont très peu lumineuses et hors de portée des plus grands télescopes. C'est doncun pan de l'Univers distant qui manque à notre panorama.Heureusement, il est possible d'utiliser des structures de l'Univers extrêmement massives telles que les, comme des télescopes naturels pour faciliter la détection de ces galaxies naines. Unesituée derrière cette structure verra samagnifiée et déviée comme passant à travers une lentille et détectée sous forme d'arcs de lumière multiples.Après un premier travail en 2014 qui a montré la faisabilité d'un tel, l'équipe a utilisé dans cette étude récente, sortie le 17 novembre dernier dans la revue, trois des amas observés avec laWFC3 du Telescope Spatial(HST). Ces images profondes ont révélé unde galaxies naines qui sont 10 à 100 fois plus faibles enque celles observées habituellement, et en nombre bien supérieur aux galaxies les plus brillantes lorsque l'Univers était âgé de 2 à 6 milliards d'années.Cette étude a montré que le nombre de galaxies naines a fortement évolué durant cette période, et qu'elles représentent la population de galaxies la plus nombreuse de l'Univers jeune. Malgré leur faible luminosité, elles contribuent à la moitié de tout leproduit par les galaxies à cette époque, ce qui leur donne un rôle de premier plan dans le phénomène de réionisation de l'Univers. Le futursensible en, le(JWST) nous apportera d'avantage de réponses sur cette grande question, et il est prévu d'être lancé en octobre 2018.