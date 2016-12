NA64 en quête du mystérieux photon noir

Vue générale de l'expérience NA64 au CERN. NA64 chasse les photons noirs, d'hypothétiques particules de matière noire. (Photo: Maximilien Brice/CERN)

Vue du montage expérimental de NA64 au CERN. (Vidéo: Christoph Madsen/Noemi Caraban/CERN)

L'une des grandes énigmes de la physique concerne une matière inconnue qui représente 85 % de la matière de notre Univers. Surnommée " matière noire ", elle n'interagit pas avec les photons de la force électromagnétique classique et est donc invisible à l'oeil ou au. Bien que la composition et l'origine de lasoient un mystère, nous savons qu'elle existe parce que les astronomes peuvent observer sagravitationnelle sur laordinaire visible comme les étoiles et lesL'expérience NA64, lancée au début de l', utilise un dispositif unique pour traquer un type spécifique de particules de matière noire connues sous le nom de " photons noirs ".Selon certaines théories, la matière noire est constituée,comme notrevisible, d'une famille de nouvelles particules et forces. Outre la, les particules de matière noire pourraient interagir avec la matière visible via une force nouvelle qui, à ce, n'a pas encore été détectée. De même que laest transmise par des photons, cette force noire serait véhiculée par une particule que l'on nommenoir, agissant ainsi en tant que médiateur entre la matière noire et la matière visible., explique Sergei Gninenko, porte-parole de la collaboration NA64.L'expérience NA64 du CERN cherche les signatures de cetteentre matière noire et matière visible au moyen d'un concept desimple mais puissant : la conservation de l'. Le procédé utilisé consiste à diriger sur unun faisceau d'électrons dont l'énergie initiale est connue avec précision. Les interactions dans le détecteur entre les électrons incidents et les noyaux atomiques produisent des photons visibles. L'énergie de cede photons est mesurée, et elle doit correspondre à celle des électrons. Mais, si les photons noirs existent, ils s'échappent du détecteur en emportant une grande partie de l'énergie initiale desLa signature du photon noir est ainsi enregistrée dans le détecteur comme un événement auquel il " manque " une granded'énergie. Comme cela ne peut être attribué à un processus impliquant uniquement des particules ordinaires, c'est un indice sérieux de l'existence des photons noirs.La première période d'exploitation de l'expérience NA64 a été lancée en juillet et a duré deux semaines. Une deuxième période de quatre semaines s'est terminée le 9 novembre. Aucunede photons noirs n'a été découverte à ce jour, mais au vu des résultats, de nouvelles limites ont été atteintes en ce qui concerne l'intensité de l'interaction entre matière noire et matière visible. Davantage deseront recueillies dans les années à venir, ce qui permettra à l'équipe du NA64 d'affiner ses recherches.La confirmation de l'existence du photon noir serait une véritable avancée dans notre compréhension du mystère de la matière noire.