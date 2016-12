Un nouvel anneau pour ralentir l'antimatière



On dirait un accélérateur miniature. ELENA loge dans un hangar et se laisse embrasser du regard. Cette toute nouvelle machine du CERN, qui mesure seulement 30 mètres de circonférence, vient de commencer ses premiers tests avec faisceau. Mais elle n'accélère pas, elle décélère.Le nouvel anneau de décélération ELENAva être couplé au Décélérateur d'antiprotons (AD), en service depuis 2000. L'AD, unique en son genre, permet d'étudier l'antimatière.L'antimatière, sorte de, intrigue en effet les physiciens. Par exemple, matière et antimatière auraient dû été créées en quantités égales au moment du, l'événement à l'origine de notre. Or, l'antimatière semble avoir disparu de l'Univers. Où est-elle passée ? C'est l'une des questions que les physiciens essaient de résoudre avec le Décélérateur d'antiprotonsIl ralentit des antiprotons (antiparticules des protons) à une énergie de 5,3 MeV, la plus basse possible dans cette machine de 182 mètres de circonférence. Les antiprotons sont ensuite envoyés vers des expériences qui les étudient ou les utilisent pour fabriquer desd'antimatière. Plus les antiprotons sont lents (autrement dit, moins ils ont d'énergie), plus il est facile pour les expériences de les étudier ou de les manipuler.C'est là qu'ELENA entre en jeu. Couplé à l'AD, le petit anneau va encore ralentir les antiprotons, pour réduire leur énergie d'un facteur 50, de 5,3 MeV à seulement 0,1 MeV. Lades faisceaux sera par ailleurs améliorée. De 10 à 100 fois plus d'antiprotons pourront être piégés par les expériences, améliorant l'efficacité des expériences et ouvrant la voie à de nouvelles possibilités d'études.Décélérer des faisceaux est aussi compliqué que de les accélérer. Plus les particules sont lentes, plus il est difficile de maîtriser leur. À basse énergie, les faisceaux sont plus sensibles à des perturbations extérieures, comme le. ELENA est donc doté d'aimants optimisés pour fonctionner à des niveaux detrès faible. Un système de refroidissement par électrons permet de concentrer et ralentir les faisceaux.Les éléments du nouveau décélérateur installés, les équipes ont commencé les premiers tests avec faisceau.explique Christian Carli, le chef duELENA.Les autres expériences seront raccordées durant le deuxième long arrêt technique des accélérateurs du CERN, en 2019-2020. ELENA pourra alimenter quatre expériences en parallèle.