Premiers signes de l'étrange propriété quantique du vide ?

L'analyse, au moyen du Very Large Telescope de l'ESO, de la lumière émise par une étoile à neutrons caractérisée par une extrême densité et un puissant champ magnétique, a peut-être conduit une équipe d'astronomes à mettre en évidence les toutes premières preuves de l'existence d'un étrange effet quantique, envisagée au cours des années 1930. Lade laobservée suggère que l'espacesitué ende l'à neutrons est l'd'un effet quantique baptisédu vide.Une équipe pilotée par Roberto Mignani de l'INAF(Italie) et de l'de Zielona Gora (Pologne) a utilisé le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO installé à l'Observatoire de Paranal au Chili pour observer l'étoile à neutrons RX J1856.5-3754 distante de quelque 400 années-lumière de laBien qu'elle figure parmi les étoiles à neutrons les plus proches de la Terre, RX J1856.5-3754 se caractérise par uneextrêmement faible. Pour pouvoir observer cette étoile dans le domaine visible, les astronomes ont donc été contraints d'utiliser l'instrument FORS2 qui équipe le VLT, poussant leà sa limite technologique.Les étoiles à neutrons constituent les vestiges des noyaux extrêmement denses d'étoiles massives - desupérieure à 10 masses solaires - qui ont explosé en supernovae à la fin de leur. Elles sont par ailleurs dotées de champs magnétiques extrêmes, des milliards de fois plus puissants que celui du, qui transpercent leur enveloppe externe et baignent leurproche.Du fait de leur intensité, ces champs affectent les propriétés de l'espace vide situé en périphérie de l'étoile. En règle générale, le terme vide désigne un espace totalement vierge, que la lumière peut traverser sans subir la moindre perturbation. En(QED) toutefois, cettequantique qui décrit l'entre particules de lumière et corpuscules chargés tels les électrons, l'espace est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent à chaque. Les champs magnétiques très intenses sont susceptibles de modifier cet espace, et donc de modifier la polarisation de la lumière qui leMignani de préciser: "Selon la, un vide fortement magnétisé se comporte à l'image d'un prisme vis à vis de la propagation de la lumière, et produit un effet baptisé biréfringence du vide."La QED a donné lieu à lade nombreuses hypothèses qui se sont avérées exactes. Toutefois, le concept de biréfringence du vide n'a pour l'instant pas trouvé le moindre écho expérimental. Les expériences de laboratoire menées ces 80 dernières années - depuis sa formulation aud'un article co-signé par Werner Heisenberg (auteur du célèbre principe d'incertitude) et Hans Heinrich Euler - n'ont effectivement pas permis de le mettre en évidence."Cet effet ne se manifeste qu'en présence de champs magnétiques extrêmement puissants, tels ceux qui règnent en périphérie d'étoiles à neutrons. Ce qui témoigne, là encore, des formidables laboratoires d'étude des lois fondamentales de la nature que constituent les étoiles à neutrons" précise Roberto Turolla (Université de Padoue, Italie).Après avoir effectué l'analyse minutieuse desdu VLT, Mignani et son équipe ont détecté un effet de polarisation linéaire - d'environ 16%, ce qui est significatif - qu'ils ont interprété comme la résultante directe de la biréfringence du vide qui se produit au sein de l'espace vide situé en périphérie de RX J1856.5-3754Vincenzo Testa (INAF Rome, Italie) d'ajouter: "Il s'agit de l'objet le plus faiblement lumineux dont la polarisation duqu'il émet a jamais été mesurée. Cette mesure a requis l'utilisation de l'un des télescopes les plus grands et les plus performants au, le VLT, ainsi que l'emploi de techniques d'analyses de données très précises, capables d'amplifier leen provenance d'une étoile si peu brillante.""Nos modèles ne peuvent rendre compte de la polarisation linéaire élevée que nous avons mesurée au moyen du VLT, qu'à la condition d'y inclure les effets de biréfringence du vide prédits par la QED", précise Mignani."Cette étude réalisée avec le VLT apporte lepremier élément de preuve observationnelle en faveur de ces types d'effets QED censés se produire au sein de champs magnétiques extrêmement puissants" ajoute Silvia Zane (UCL/MSSL, Royaume Uni).Mignani est enthousiaste à l'idée que la prochaine génération de télescopes contribue à des avancées dans ce domaine de: "Les mesures de polarisation effectuées au moyen de télescopes plus perfectionnés, tel l'E-ELT, l'European Extremely Large Telescope de l'ESO, pourraient permettre de tester les prédictions de la QED relatives aux effets de la biréfringence du vide dans la périphérie d'un plus grandd'étoiles à neutrons"."Cette mesure, effectuée pour la toute première fois en, ouvre la voie à de semblables détections dans le domaine des rayons X", conclut Kinwah Wu (UCL/MSSL, Royaume-Uni).