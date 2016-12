L'Eau de Graphène, une exfoliation inégalée

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

jumelles (On désigne par le terme jumelles un dispositif optique binoculaire grossissant destiné à l'observation d'objets à distance, constitué de deux lunettes...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne également le cadre...)

dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant l'onde ne se propagent pas...)

graphène (Cet article ne doit pas être confondu avec l’article graphème.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est...)

formulation (La formulation est une activité industrielle consistant à fabriquer des produits homogènes, stables et possédant des propriétés spécifiques, en mélangeant différentes...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui...)



Les couples de sphères rouges et blanches représentent les ions OH- et les sphères mauves des contre ions K+ Illustration: CNRS/© Alain Pénicaud

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge électrique, généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur. Ces déplacements sont imposés...)

mécanique (Dans le langage courant, la mécanique est le domaine des machines, moteurs, véhicules, organes (engrenages, poulies, courroies, vilebrequins, arbres de transmission, pistons, ...), bref, de tout ce qui...)

conductivité thermique (La conductivité thermique est une grandeur physique caractérisant le comportement des matériaux lors du transfert de chaleur par conduction. Cette constante apparaît par exemple dans la loi de Fourier...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la...)

colle (Une colle ou la glu est un produit de nature liquide ou gélatineuse servant à lier des pièces entre elles. Ces pièces peuvent être de même nature ou de différents matériaux.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui...)

acide sulfurique (L'acide sulfurique (anciennement appelé huile de vitriol ou vitriol) est un composé chimique corrosif de formule H2SO4.)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de l'opération est une préparation aussi...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de propriétés particulières et mise...)

savon (Le savon est un objet liquide ou solide composé de molécules amphiphiles composées de sels métalliques, spécifiquement d'hydroxyde de sodium ou d'hydroxyde de potassium, et d'acides gras.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

inerte (Inerte est l'état de faire peu ou rien.)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

huile (L'huile est un terme générique désignant des matières grasses qui sont à l'état liquide à température ambiante et qui ne se mélangent pas à l'eau, mais, est cependant plus légère...)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces...)

charge électrique (La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière qui respecte le principe de conservation.)

Moulin

cnrs

Matériau le plus mince au monde aux propriétés électriques, thermiques, mécaniques inégalées, le graphène, couche élémentaire du graphite, est toujours sujet à une veille scientifique et technologique active. D'autant que des verrous restent à lever, comme obtenir cette couche unique d'desans que celle-ci ne perde ses propriétés. De même qu'empêcher qu'elle ne s'agrège à nouveau à d'autres couches. Mais en utilisant de l'dégazée, les chercheurs du Centre dePaul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) et du Laboratoire Charles Coulomb (CNRS/Université de Montpellier) sont parvenus à unedesous forme aqueuse, stable à l'et facilement manipulable. Cetteest une première ! Elle fait l'd'un brevet et d'une publication dans la revueOn attend beaucoup du graphène, cette couche élémentaire du graphite, qui conduit lesur des distances de plus de mille fois son épaisseur sans résistance, présente une résistanceet unetrès élevées. Léger, quasi-transparent, il constitue une barrière infranchissable à l'eau et auxProblème: il est très difficile d'isoler le graphène, c'est-à-dire d'isoler chaque couche d'atomes de carbones qui composent le graphite. Cela exige de vaincre les forces dites de van der Waals - sorte demoléculaire - qui lientces couches. Pour y parvenir, une méthode consiste à plonger le graphite dans de l'et du permanganate de potassium,très oxydant. Mais leperd alors sa conductivité ! On peut aussi disperser le graphite dans un mixer avec du, à l'image du gras séparé du tissu dans une machine à laver. Mais l'exfoliation est encore loin d'être totale et cette méthode ne permet pas d'arriver à la couche élémentaire.Les chercheurs du Centre de recherche Paul Pascal et du Laboratoire Charles Coulomb sont partis sur une autre piste. Ils ontd'abord montré que le graphite pouvait être soluble dans certains solvants, conduisant à une solution de "graphènure", signifiant la présence de charges électroniques négatives à sa, permettant aux différentes couches de se repousser entre elles. Hélas, ces solutions ne pouvaient être manipulées que sous, c'est-à-dire sansni eau, sous peine de voir le graphène se réagréger en graphite.Ils sont ensuite partis du constat que bien que l'eau et l'soient non miscibles, il était possible d'obtenir une émulsion en utilisant de l'eau dont on avait simplement retiré le gaz naturellement présent. Ils ont alors injecté leur solution de "graphènure" dans de l'eau dégazée. Ils ont ainsi obtenu une eau de graphène dans laquelle les ions OH-, naturellement présents dans l'eau, s'adsorbent à la surface à la place des molécules de gaz puisqu'elles ont été préalablement ôtées de l'eau. Les feuillets de graphène se retrouvent chargés électriquement par l'des ions OH- et se repoussent entre eux, comme tous objets de mêmeCette fois-ci, la dispersion est aqueuse, totale, stable à l'air et facilement manipulable ! Il s'agit de la première formulation de graphène en couche unique.G. Bepete, E. Anglaret, L. Ortolani, V. Morandi, K. Huang, A. Pénicaud & C. DrummondNature Chemistry 28 novembre 2016Carlos Drummond & Alain Pénicaud, Centre de recherche Paul Pascal - BordeauxChristophe Cartier dit, Stéphanie Younes