Les galaxies massives se nourrissent de nuages géants de gaz froid

Vue d' artiste (Est communément appelée artiste toute personne exerçant l'un des métiers ou activités suivantes :) nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect d'un...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...) galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

© ESO/M. Kornmesser.

Les petites galaxies ne sont pas les seules sources de matière pour leurs congénères les plus imposantes. Une équipe internationale, comprenant des chercheurs de l'Institut d'astrophysique de Paris (CNRS/UPMC), a montré que les plus grosses galaxies de l'nagent dans undequi les nourrit. Ces travaux ont été publiés dans la revue, suite à desréalisées sur ladite de "la Toile d'Araignée".Les plus grosses galaxies de l'Univers, qui rassemblent plusieurs milliers de milliards d'étoiles, se concentrent aud'amas de centaines, voire de milliers, d'autres galaxies. Les scientifiques pensaient jusqu'ici que ces “super-galaxies” se formaient en avalant des cousines plus petites, captées et violemment absorbées sous l'effet de la. Afin de mieux comprendre le phénomène, une vaste équipe internationale d'astronomes se sont intéressés à unsitué à 10 milliards d'années-lumière de la. Il abrite en son centre une galaxieen formation, nommée “The Spiderweb” (“la Toile d'Araignée”) car elle est entourée d'unde plus petites galaxies engravitationnelle.Grâce aux radiotélescopes Karl G. Jansky VLAet, surtout, ATCA, l'équipe a réalisé que les galaxies de l'amas baignent dans un nuage géant de gaz froid qui les alimente en. Les chercheurs ignorent cependant comment ce nuage est structuré ni comment il s'est formé. Ils affirment en revanche qu'il s'étendautour des galaxies comme un halo, avec unede 100 milliards de fois celle duet unede -200°C. Il est principalement composé de dihydrogène, qui alimente la formation des étoiles au sein de l'amas. Il s'agit en effet dude base à partir duquel se constituent les étoiles et les galaxies. Comme ce gaz est difficile à détecter, les astronomes se sont focalisés sur un gaz traceur, le, puis en ont déduit la masse du nuage de dihydrogène. Les astronomes ont ainsi trouvé une partie desmanquants de l'univers, qui échappaient jusqu'à maintenant à une détection directe. Cette découverte va donc pousser les astronomes à revoir leur compréhension de la formation des galaxies massives dans l'Univers jeune.