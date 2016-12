Suivre en temps réel de la nucléation et de la croissance de particules ou de cristaux

Dispositif expérimental couplant un réacteur hydrothermal à un spectromètre Raman via une sonde immergée dans la phase liquide et spectre Raman de la nucléation et de la croissance de la magnésite sous conditions hydrothermales (T = 90°C et PCO2i = 50 bar).

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure locale) et sa...)



Suivi de la condensation spontanée du carbonate de fer amorphe "spinodal decomposition" et puis de sa transformation en sidérite (mesocrystals).

Des chercheurs de l' l'Institut des sciences de la Terre (ISTerre/OSUG, CNRS / UGA / IRD / IFSTTAR / Université de Savoie) et de l'Université d'Oslo (Norvège) ont mis au point un nouveau dispositif expérimental qui permet de suivre, en temps réel et pour de larges conditions deet de, des processus de nucléation et de croissance de particules ou de cristaux impliquant des systèmes homogènes ou hétérogènes. Ils ont notamment pu mesurer, pour la première fois enréel, la transformation du carbonate deamorphe en sidérite (phase cristalline).Le processus de formation de particules ou de cristaux est omniprésent dans les milieux naturels aqueux. Il est en outre impliqué dans de multiples applications et usages dumoderne: remédiation de sites pollués, dépollution des eaux chargées en métaux, purification/séparation de protéines et molécules (macro-) organiques, fabrication desnanostructurés d'intérêt, stockage de(CO2, H2), fabrication de médicaments et d'additifs alimentaires, etc.Cependant, dude vu fondamental, la compréhension des mécanismes de nucléation, qui impliquent la formation des premiers arrangements atomiques decondensée dans une solution ionique (nucléation homogène) ou aux interfaces solide-liquide (nucléation hétérogène), et des mécanismes de croissance des nucleus ainsi formés est encore encar unimportant de systèmes ne suivent pas la loi "dite" classique: la formation spontanée de germes de matière condensée (cristaux ou particules), puis leur croissance à partir d'une "taille critique". Si les mesures de suivi in situ par des méthodes spectroscopiques, microscopiques et dede rayons X ont apporté des informations significatives au cours des dernières décennies, elles demeurent rares et sont souvent limitées par la taille (ex.contenant des nanoparticules < 3nm) et la concentration des particules, par la pression et la température du système étudié (ex. conditions hydrothermales), par le temps de réaction (de quelques ms à quelque jours), par le chevauchement de processus (ex. nucléation concurrentielle), etc.Des chercheurs d'ISTerre et de l'd'Oslo ont développé un dispositif expérimental original qui consiste en un couplage d'unhydrothermal (-15 ? T ? 300°C, 1 ? P ? 300 bar) avec unRaman via uneimmergée dans laréactive (solution et/ou suspension).Les chercheurs ont démontré pour une série de carbonates que ce dispositif expérimental permettait de mesurer en temps réel des processus de nucléation de particules et/ou de cristaux, 3s après leur déclenchement et pendant quelques. Ils ont également pu mesurer, pour la première fois en temps réel, la transformation du carbonate de fer amorphe en sidérite (phase cristalline).Ce dispositif de suivi in situ par Raman ouvre de nouvelles perspectives pour étudier et mieux comprendre la nucléation et la croissance des particules et cristaux dans une large gamme de pression et température et impliquant des systèmes homogènes (interactions solution-solution) ou hétérogènes (interactions solide-fluide).