Coévolution bioculturelle entre l'homme et l'animal

À quel point le mode de vie humain a-t-il influencé le métabolisme des premiers animaux domestiqué ? L'étude, menée sur des spécimens anciens de chiens eurasiatiques et pilotée par des chercheurs de l'ENS de Lyon et du CNRS a permis pour la première fois de lever un coin du voile. Contrairement à leur ancêtre le, les chiens ont acquis la capacité à digérer l'amidon via la duplication duAmy2B, il y a au moins 7 000 ans. Cette aptitude, qui coïncide avec les prémices de l'agriculture, reflète une adaptation à un changement alimentaire.humaine a ainsi fortement influencé l'évolution dudes premiers chiens. Ces travaux, publiés le 9 novembre 2016 dans la revue Royal Society Open, constituent un exemple de coévolution et reflètent l'influence de lahumaine sur le génome des premiers chiens.Molécule de réserve des végétaux supérieurs, l'amidon est notamment présent dans les céréales. Lepossède la capacité à digérer ce glucide complexe grâce à l'amylase pancréatique,sécrétée par leet codée par un gène du nom d'. Lede copies du gènedans le génome est élevé chez la très grande majorité des chiens actuels, certains individus en comptant jusqu'à 34. À l', 60 % des loups actuels n'en possèdent que 2 copies, les 40 % restants en ayant 8 au maximum. Ce constat semble, car ledu chien dépend en effet étroitement de celui des humains, à l'inverse de celui du loup, strictement carnivore. Selon Anne Tresset, directrice deà l'unité "Archéozoologie, Archéobotanique: sociétés, pratiques et environnements" de l'd'écologie et d', "".L'étude a donc porté sur l'analyse de l'expansion du gènedu chien en Eurasie de l', entre 15 000 et 4 000 ans "avant le présent". Dans cette région, la période dechoisie permet d'engloberle Néolithique ainsi que le Chalcolithique et une partie de l'âge du. Sur les restes analysés de 88 chiens provenant d'de l'Ouest, d'Europe duet d'du, seuls 13 individus ont pu être retenus: ", explique Morgane Ollivier, à l'origine de l'étude et paléogénéticienne aude la plateforme nationale PALGENE (CNRS/ENS de Lyon).". Le résultat est éloquent: à partir de -7 000 ans, soit au Néolithique, certains chiens possèdent plus de 8 copies d'. ", précise Anne Tresset.".Les sites roumains de Bordusani et d'Hârsova constituent la parfaite illustration de son propos car, au même moment, s'y rencontrent des chiens avec peu et beaucoup de copies. Morgane Ollivier le voit comme une photo instantanée de l'évolution des génomes: "Amy2BAmy2B". De la même manière, il n'a pas été possible d'établir une relation entre l'augmentation des copies d'et la morphologie des chiens étudiés. "", explique Anne Tresset.Reste que l'étude, si elle apporte des réponses, pose de nouvelles questions, car les échantillons de chiens les plus anciens n'ont pu être examinés en raison de la dégradation de l'ADN. "". Serait-il possible que l'augmentation du gèneait été initiée avant le Néolithique ? "Et pourquoi ne pas élargir la problématique à d'autres animaux proches de l', comme ledomestique ou le? "", concluent les deux chercheuses.