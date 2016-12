Un groupement fluoré en vue de nouvelles molécules d'intérêt

organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)



Nouveau réactif permettant l'introduction électrophile du motif SCF2PO(OEt)2. Stable et facile à manipuler, ce réactif permet une synthèse efficace et donne accès à un large panel de composés.

© Tatiana Besset

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

COBRA (Le nom Cobra (/kɔbʁa/) désigne plusieurs espèces de serpent venimeux, notamment du genre Naja ou encore plus communément, une espèce des Indes, le...)

outil (Un outil est un objet finalisé utilisé par un être vivant dans le but d'augmenter son efficacité naturelle dans l'action. Cette augmentation se traduit par la simplification...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

anti-inflammatoire (Un anti-inflammatoire est un médicament destiné à combattre une inflammation.)

Publication:

Contact chercheur:

Contacts institut:

Moulin (Un moulin est une machine à moudre les grains de céréale en farine et, par analogie, une machine à broyer, piler, pulvériser diverses substances et à extraire certains...)