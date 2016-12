De nouvelles preuves d'un passé humide sur Mars il y a 3,8 milliards d'années

Image HiRISE de strates sédimentaires partiellement érodées. En rouge (fausse couleur), la détection des minéraux argileux (ou phyllosilicates) par le spectro-imageur CRISM.

© NASA/ASU/HiRISE/CRISM/IAS.

La planète rouge a connu quelques millions d'années d'humidité. Une équipe internationale, comprenant des chercheurs du Laboratoire de planétologie et de géodynamique de Nantes (CNRS/Université de Nantes/Université d'Angers) et de l'd'spatiale (CNRS/Université Paris-Sud), a identifié sur Mars des strates sédimentaires d'origine lacustre. Leurs caractéristiques impliquent qu'unfavorable à l'se soit longuement maintenu sur lail y a 3,8 milliards d'années. Ces travaux ont été publiés dansLes chercheurs s'accordent sur une ancienne présence d'eau liquide sur Mars, mais ni sur sa durée ni sa stabilité. Les sondesde l'ESA etde laont cependantde nouvelles preuves d'uneaqueuse prolongée. Depuis leur, elles ont analysé le sol de plaines situées audu bassin de Hellas, un des plus grands cratères d'impact dele. Par analogie aux "lunaires", ces plaines étaient considérées comme ayant une origine volcanique. Or, les instruments indiquent la présence de larges volumes de roches sédimentaires. LaHRSCa fourni une couverture régionale de la zone, tandis que HiRISEa permis uneplus fine de la teinte et de la texture des sédiments, profitant de zones d'érosion. Les spectro-imageurs OMEGAet CRISMont de leur côté analysé la composition des terrains et confirmé la présence de strates riches en minéraux argileux. Ces derniers ne se retrouvent pas dans les coulées deet proviendraient au contraire de dépôts lacustres ou de plaines alluviales.Pour former ces plaines sédimentaires, épaisses de plus de 300 m et étendues sur des dizaines de, un climat moinset sec qu'actuellement a été nécessaire. Il a également dû se maintenir pendant plusieurs millions d'années. 400 millions d'années plus tard, ces sédiments ont été localement recouverts par des terrains volcaniques. Ceux-ci ont scellé les zones d'érosion, permettant aux chercheurs de quantifier ce processus. Ainsi, lors de cette époque ancienne, un taux d'érosion cent fois supérieur aux estimations du taux d'érosion actuel, et des trois derniers milliards d'années, est nécessaire pour expliquer ces zones. Pour cela, il faut que l'ait été relativement dense avant la formation des laves. Ces abondants terrains sédimentaires forment une région opportune pour de futures missions d'analyse au niveau du sol.