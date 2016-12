Isolation réussie d'un système moléculaire aux propriétés remarquable

Publication:

Contacts chercheurs:

Aujourd'hui les oxydes à base d'ions Ir4+ connus sous le nom d'iridates (Figure a) suscitent un grand intérêt de la communauté scientifique car il a été récemment découvert qu'ils possèdent des propriétés remarquables comme par exemple la supraconductivité à relativement haute. Afin de comprendre ces propriétés, il est malheureusement impossible d'isoler chimiquement les fragments [IrO6]8- présents dans tous les iridates (Figure b).Or cette étape est essentielle puisqu'en élucidant d'abord les caractéristiques électroniques de ce fragment, on peut ensuite espérer mieux comprendre et donc exploiter les propriétés desiridates. Voilà pourquoi, des chercheurs du Centre dePaul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) etdede lacondensée de Bordeaux (CNRS/Université de Bordeaux/Bordeaux INP), en collaboration avec d'autres laboratoires européens*, ont développé avec succès une approcheEn effet, ils ont isolé une entité très proche de celle constituant les iridates: l'moléculaire [IrF6]2- (Figure c). Ces équipes de recherche se sont intéressées notamment aux propriétés liées au moment deet au moment orbitalaire de cette nouvelle[IrF6]2-, c'est à dire à la manifestation "quantique" duAinsi, les premiers systèmes moléculaires isolés à base de l'ion Ir4+ offrent de nouvelles perspectives tant en termes de synthèse de nouveaux matériaux via des techniques de chimie moléculaire qu'en terme de compréhension des propriétés remarquables des iridates.Kasper S. Pedersen, Jesper Bendix, Alain Tressaud, Etienne Durand, Høgni Weihe, Zaher Salman, Thorbjørn J Morsing, Daniel N. Woodruff, Yanhua Lan, Wolfgang Wernsdorfer, Corine Mathonière, Stergios Piligkos, Sophia I. Klokishner, Serghei Ostrovsky, Katharina Ollefs, Fabrice Wilhelm, Andrei Rogalev & Rodolphe CléracIridates from the molecular sideNature Communications (20 Juillet 2016)Corine Mathonière, Institut de chimie de la matière condensée de Bordeaux - groupe Molécules et matériaux commutables