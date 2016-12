Une molécule pour régénérer les cellules produisant de l'insuline chez les diabétiques

Des chercheurs de l'Inserm sous la direction de Patrick Collombat au sein de l'Unité 1091 "Institut de biologie Valrose" (Inserm/CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis) démontrent que le GABA, un neurotransmetteur utilisé parfois en complément alimentaire, pourrait induire la régénération des cellules produisant l'. Cette découverte, réalisée chez laet partiellement validée chez l', apporte un nouvel espoir aux patients atteints deCes travaux sont publiés dans la revueDes chercheurs de l'Inserm sous la direction de Patrick Collombat aude l'Unité 1091 "deValrose" (Inserm/CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis) démontrent que le GABA, unutilisé parfois en complément alimentaire, pourrait induire la régénération des cellules produisant l'insuline. Cette découverte, réalisée chez la souris et partiellement validée chez l'homme, apporte un nouvel espoir aux patients atteints dede type 1. Ces travaux sont publiés dans la revue Cell.Le diabète de type 1 est unese caractérisant par la destruction sélective des cellules produisant l'insuline, unepermettant de diminuer le taux desanguin en cas d'apport sucré. On appelle ces cellules les cellules ? pancréatiques. Trouver comment les restaurer est un enjeu majeur de lanotamment parce que les traitements actuels ne suffisent pas toujours à éviter de graves complicationsLes scientifiques avaient montré dans de précédents travaux qu'il était possible de recréer ces cellules ? en modifiant génétiquement des cellules qui leur ressemblent: les cellules ? productrices de glucagon. L'approche utilisée consistait en l'forcée d'unnommé Pax4 dans toutes les cellules alpha. Les résultats prouvaient aussi que ces cellules alpha étaient continuellement régénérées et converties en cellules bêta conduisant, à une augmentationdude cellules bêta. Cependant, pour espérer unpouvoir transposer cette découverte à l'Homme, il fallait trouver un composé qui permette de recréer cette modification induite génétiquement. "Notre première avancée était importante, mais il n'était pas possible d'agir de cette manière sur le patrimoined'un être humain". explique Patrick Collombat, directeur de recherche Inserm.Dans ce nouveau travail, l'équipe de chercheurs vient de démontrer que cet effet pourrait êtresans aucune modification génétique, grâce au GABA, un neurotransmetteur présent naturellement dans l'organisme mais aussi disponible sous forme de complément alimentaire.Chez la souris d'abord: le GABA induit la régénération continue, mais contrôlée, des cellules alpha duet leur transformation en cellules produisant de l'insuline. Les cellules ainsi générées sont fonctionnelles et peuvent soigner plusieurs fois un diabète induit chimiquement chez la souris.Chez l'Homme ensuite: sur des ilots de Langerhans (qui contiennent à la fois des cellules alpha et beta), les chercheurs ont observé qu'après 14 jours deen présence de GABA, le nombre de cellules alpha productrices de glucagon diminuait de 37% au profit d'une augmentation de 24% des cellules productrices d'insuline.Enfin, en transplantant l'équivalent de 500 ilots de Langerhans humains chez la souris, les mêmes résultats ont été obtenus en supplémentant quotidiennement l'alimentation des souris en GABA pendant un. Ces résultats sont prometteurs quant à l'efficacité probable de cette solution pour l'Homme. Des essais thérapeutiques vont ainsi être prochainement initiés afin de déterminer si le GABA pourrait effectivement aider des patients atteints de diabète de type 1.“Long-term GABA administration induces alpha-cell-mediated beta-like cell neogenesis” N Ben-Othman, A Vieira, M Courtney, F Record, E Gjernes, F Avolio, B Hadzic, N Druelle, T Napolitano, S Navarro Sanz, S Silvano, K Al-Hasani, A Pfeifer, S Lacas-Gervais, G Leuckx, L Marroquí, J Thévenet, O D Madsen, D L Eizirik, H Heimberg, J Kerr-Conte, F Pattou, A Mansouri, P CollombatCell, http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2016.11.002 Patrick CollombatDirecteur de recherche InsermUnité mixte de recherche 1091 "Institut de Biologie Valrose" (Inserm/CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis)