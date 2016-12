2016: une année exceptionnelle pour le LHC



Un événement enregistré par l'expérience CMS pendant l'exploitation du LHC avec des ions plomb et des protons et pour lequel pas moins de 449 traces de particules ont été reconstituées. (Image: CMS)

Dernier tour de circuit pour les particules. Lundi 5 décembre, des protons et des ions plomb ont circulé pour une dernière fois dans le Grand collisionneur de hadrons LHC en 2016. À 06h02 précise, les expériences enregistraient leurs dernières collisions (ou événements dans le vocabulaire des physiciens).Alors que les machines s'arrêtent, les opérateurs du LHC font les comptes. Et des chiffres mirobolants s'affichent sur leurs calculettes.Pendant l'exploitation avec protons, entre avril et fin octobre, ATLAS et CMS ont enregistré unde collisions 60% plus élevé que celui escompté. Au final, les expériences du LHC ont engrangé plus de 6,5 millions de milliards de collisions à l'de 13 TeV. Cela représente plus dequ'au cours des trois précédentes exploitations réunies.En termes techniques, laintégrée a atteint 40 femtobarns inverses pour ATLAS et CMS, contre 25 initialement prévus. La luminosité est un indicateur crucial pour les accélérateurs qui mesure le nombre de collisions susceptibles de se produire en undonné., explique Mike Lamont, le responsable de l'équipe qui pilote les accélérateurs. La disponibilité du LHC en 2016 a frisé les 50%, ce qui signifie que, pendant 50% du temps, l'accélérateur était en mode " collisions ". Un score très impressionnant pour les opérateurs., poursuit Mike Lamont.Depuis quatre semaines, des ions plomb entrent en collision avec des protons dans la grande machine. ", souligne John Jowett, responsable de l'exploitation avec des ions lourds.À l'énergie de 8,16 TeV, un record pour ce type de collisions, les expériences ont récolté plus de 380 milliards de collisions. La luminosité instantanée a atteint plus de sept fois la valeur initialement prévue et des durées dede faisceau exceptionnelles ont été atteintes. La performance est d'autant plus remarquable que faire se percuter des protons et des ions plomb, 206 fois plus massifs et avec une82 fois supérieure, demande de nombreux réglages minutieux de la machine.Les physiciens analysent maintenant les énormes quantités de données qu'ils ont récoltées, préparant les résultats pour les conférences d'En attendant, les accélérateurs du CERN prennent une longue pause jusqu'à fin mars 2017. Mais si les accélérateurs sont en, c'est loin d'être le cas pour les équipes techniques. La pause hivernale permet d'effectuer la maintenance de ces machines très complexes, dotées de milliers de composants. En 2017, cette pause sera prolongée de deux, afin d'effectuer des travaux de rénovation plus importants sur le complexe d'accélérateur et ses 35 kilomètres de machines. Les particules ont rendez-vous au2017 dans le LHC.