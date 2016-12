Les cellules solaires en polymères évoluent, grâce au graphène



Illustration: projet GO-NEXTS

Les deux premières générations de cellules solaires sont principalement basées sur le. Les cellules solaires organiques (à base de polymères) promettent d'importants avantages. Il s'agit notamment de la souplesse et d'économies pour les grandes surfaces, grâce à des techniques bien établies de traitement des polymères.Les électrodes endisposent d'une excellente conductivité, et sont donc intéressantes pour réaliser des cellules solaires efficaces à hétérojonction de, proposées il y a plus de 25 ans. Cependant, il reste encore à déterminer les mécanismes et les effets de l'intégration avec uneen polymères.LeGO-NEXTS (Graphene doping and texturing in efficient electrodes for organic solar cells), financé par l'UE, a structuré des électrodes de contact en graphène, afin qu'elles se comportent comme des. Les cristaux photoniques sont des structures périodiques diélectriques, avec une bande interdite bloquant la propagation de certaines longueurs d'Ces cristaux peuvent être comparés à la bande d'interdite entre les électrons de valence et de conduction dans les semi-conducteurs. Ces propriétés permettent untrès fin sur les rayonnements électromagnétiques, impossible à obtenir par uneclassique. Elles conduiront à des améliorations sans précédent du rendement et des performances des cellules solaires à hétérojonction de masse.Les chercheurs ont commencé par la simulation et la fabrication de chaque composant. Ils ont notamment étudié le rôle des contacts entre le graphène et le, puis modélisé les propriétés électroniques du graphène ainsi que les propriétés optiques du contact en. Les résultats, associés à l'évaluation des effets de divers paramètres de conception comme l'épaisseur de la couche, ont ouvert la voie à des activités prometteuses de fabrication.Les partenaires du projet ont étudié des processus de dépôt chimique endu graphène sur divers substrats, ainsi que la croissance de graphène sur des cristaux photoniques texturés. Le dépôt chimique en phase vapeur à basses'est avéré incapable de produire du graphène ensuffisante pour le photovoltaïque. Par contre, le processus de croissance de graphène est presque totalement abouti.Le projet GO-NEXTS proposera destransparents pour électrodes, des processus de fabrication et despour dispositifs. Parmi les techniques qui devraient apparaître dans les années qui viennent, certaines des plus probables sont celles qui utilisent des électrodes souples et transparentes, en graphène. Il s'agit par exemple des cellules solaires, des diodes électroluminescentes, organiques (OLED) ou non (LED), des écrans tactiles et des écrans à(LCD), qui sont actuellement fabriqués pard'd'étain-indium.L'est un leader de lasur le graphène, et les résultats du projet GO-NEXTS lui permettront de contribuer encore plus aux progrès dans ce domaine. Ces résultats contribueront aussi à sa compétitivité face aux États-Unis et à l', et sur le marché des technologies associées au graphène. Leur application aux produits grand public pourrait changer lade tous les, avec un profond impact sur la recherche et la commercialisation futures du graphène.Pour plus d'information voir: projet GO-NEXTS