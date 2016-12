La complexité comportementale des premiers hommes modernes d'Afrique de l'Est révélée par la poudre d'ocre

Bien que l'utilisation de matières colorantes telles que l'ocre ait joué un rôle important dans l'évolution des cultures des premiers hommes modernes africains, l'interprétation de ces pratiques par les spécialistes de la Préhistoire reste controversée. Dans une étude publiée récemment dans, des chercheurs de l'Unité De la Préhistoire à l'Actuel:et Anthropologie (PACEA,/ Ministère deet de la communication) ont pu analyser pour la première fois la plus importante collection de meules dédiées au travail de l'ocre durant la période de la Préhistoire africaine appelée Middle Stone Age (-200 000 à -30 000 ans avant le présent) découverte ende l'Est. Combinées à l'analyse des fragments d'ocre retrouvés sur ces outils, leurs investigations attestent d'undecomportementale jusqu'ici inconnu dans cette partie de l'Afrique lors du Paléolithique.Les vestiges associés aux premiers hommes modernes montrent que nos ancêtres utilisaient de façon récurrente de la poudre d'ocre. Des roches ferrugineuses et les outils dédiés à leur traitement ont en effet été retrouvés dans de nombreux sites d'et d'Afrique dudatant du Paléolithique Moyen et du. Dans la Corne de l'Afrique, berceau de l'humanité, la grotte du Porc-Epic située en Ethiopie conserve des témoignages importants de ces pratiques. Dans les couches archéologiques datant de -40 000 ans avant le présent, les archéologues ont en effet mis au21 outils ayant servi à la préparation de la poudre d'ocre ainsi que 40 kg de fragments d'ocre. Pour la première fois depuis la découverte du site, il y a maintenant plus de 80 ans, une équipe de l'unité dePACEA a pu analyser en détail chacun de ces objets.L'étude approfondie des meules en pierre révèle que certaines d'entre elles ont été portées au site depuis des gîtes éloignés. En associant les techniques de spectroscopie aux rayons X et Raman à la, les chercheurs ont également pu déterminer la composition élémentaire et minéralogique des résidus d'ocre encore présents sur les outils. Ces analyses révèlent que différents types de roches ferrugineuses ont été traités pour produire de la poudre d'ocre de granulométrie et dedifférentes. "", explique Daniela Rosso, doctorante en Préhistoire à l'Unité PACEA et à l'de, et première auteure de l'article.L'un des outils découverts sur le site aparticulièrement retenu l'attention des préhistoriens. Il s'agit d'un petitde formerecouvert d'une couche d'ocresur la moitié de sa. L'objet, qui n'a pas été employé pour broyer cette, a vraisemblablement été en contact avec une peinture préparée à partir de la même poudre d'ocre retrouvée sur le site. "", souligne Daniela Rosso. L'équipe réalise actuellement des analyses sur les 40 kg de poudre d'ocre retrouvés sur le site. A terme, ce travail pourrait contribuer à reconstruire une partie importante des différentes étapes de laopératoire de l'ocre. Et lever ainsi une partie du mystère qui entoure le rôle de ces roches chez les premiers hommes modernes de l'Afrique de l'Est.Middle Stone Age Ochre Processing and Behavioural Complexity in the Horn of Africa: Evidence from Porc-Epic Cave, Dire Dawa, Ethiopia, par par Daniela Eugenia Rosso, Africa Pitarch Martí et Francesco d'Errico, publié dans PLOS ONE le 2 novembre 2016DOI: 10.1371/journal.pone.0164793Daniela Rosso, UMR-CNRS 5199 de la Préhistoire à l'Actuel: Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), Université de Bordeaux, Pessac, France Francesco d'Errico, UMR-CNRS 5199 de la Préhistoire à l'Actuel: Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA), Université de Bordeaux, Pessac, France