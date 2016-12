La délicate mesure du coefficient d'absorption de la glace pure dans le visible

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre deux niveaux d'énergie électronique. Le photon...)

glace (La glace est de l'eau à l'état solide.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

instrument de mesure (En physique et en sciences de l’ingénieur, mesurer consiste à comparer une grandeur physique qui caractérise un objet (ou un événement) avec celle de même nature choisie comme unité de...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

antarctique (L'Antarctique (prononcé [ɑ̃.taʁk.tik] Écouter) est le continent le plus méridional de la Terre. Situé au pôle Sud, il est...)

division (La division est une loi de composition qui à deux nombres associe le produit du premier par l'inverse du second. Si un nombre est non nul, la fonction "division par ce nombre" est la réciproque de la fonction...)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

neige (La neige est une forme de précipitation, constituée de glace cristallisée et agglomérée en flocons pouvant être...)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

coefficient (En mathématiques un coefficient est un facteur multiplicatif qui dépend d'un certain objet, comme une variable (par exemple, les coefficients d'un polynôme), un espace vectoriel, une fonction de base et ainsi de suite. Habituellement...)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps...)

la plage (La Plage est un film anglo-américain réalisé par Danny Boyle en 2000 et adapté du roman The Beach d'Alex Garland)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est...)

pollution (La pollution est définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition varie selon le contexte, selon le milieu considéré et selon ce que l'on peut entendre par...)



SOLEXS, l'instrument développé au LGGE pour mesurer la décroissance de l'intensité lumineuse dans la neige. © Quentin Libois, LGGE

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

extinction (D'une manière générale, le mot extinction désigne une action consistant à éteindre quelque chose. Plus particulièrement on retrouve ce terme dans plusieurs domaines :)

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces méthodes à donner les liens pouvant exister...)



Coefficient d'absorption de la glace en fonction de la longueur d' onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales....) ultraviolet (Le rayonnement ultraviolet (UV) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde intermédiaire entre celle de la lumière visible et celle des rayons X.) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante est axée sur cette...)

convergent ( en astronautique, convergent en mathématiques, suite convergente série convergente )

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

rayonnement solaire (En plus des rayons cosmiques (particules animées d'une vitesse et d'une énergie extrêmement élevées), le Soleil rayonne des ondes électromagnétiques dont le spectre s'étend des ondes décamétriques aux rayons gamma en passant par la lumière visible.)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant. Prise au sens large de science du vivant, elle recouvre une partie des sciences naturelles et de l'histoire naturelle des êtres...)

Des chercheurs du Laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement (LGGE/OSUG, CNRS / UGA) viennent de réaliser une nouvelle estimation, plus de 30 fois supérieure à la précédente réalisée en 2006 par une équipe américaine, du coefficient d'de lapure dans le visible. Pour cela ils ont utilisé un plus grandd'échantillons ainsi qu'unet une méthode d'analyse plus précis. Bien que les causes profondes de la différence entre ces deux études restent mal comprises, les chercheurs recommandent d'utiliser cette nouvelle estimation, laquelle conduit à une augmentation de 0,9 W/m de l'absorbée par la calotte polaireet à unepar trois de ladedisponible à 25 cm de profondeur pour les réactions photochimiques ou l'biologique.Les propriétés optiques de la, de la glace deet des nuages constitués de cristaux de glace dépendent fondamentalement dud'absorption de la glace pure. Bien que ce dernier soit déterminant pour le bilan d'énergie des surfaces enneigées, et donc pour le, il reste difficile à estimer dans la partie visible du spectre solaire (surtout sur400-600 nm) où la glace absorbe extrêmement peu. La raison de cette difficulté ? Le rayonnement visible peut traverser des centaines de mètres de glace avant d'être absorbé, si bien qu'il faut des échantillons de glace pure de plusieurs mètres de long pour pouvoir mesurer précisément leur absorption. Or, préparer en laboratoire de tels échantillons est très délicat et il n'en existe pas dans la nature...Une alternative originale consiste à mesurer l'absorption de ladans la neige. En effet, du fait de ses nombreuses réflexions entre les grains de neige, un rayonnement mesuré à quelques centimètres de profondeur aura en fait parcouru des centaines de mètres à travers la glace qui constitue ces grains. Pour exploiter au mieux ce phénomène, encore faut-il trouver de la neige extrêmement propre. Il n'y a probablement que sur le plateau antarctique qu'il est possible de trouver une telle neige, vierge de toutedu fait de l'isolement de la calotte polaire australe. C'est sur ce principe que s'est basée une étude américaine réalisée àC et parue en 2006, dont les résultats sont désormais utilisés par les climatologues et de nombreux modélisateurs du transfert radiatif dans la neige.Ayant analysé les détails de cette étude, des chercheurs du LGGE ont identifié des failles dans le protocole expérimental et dans les résultats. Ils ont donc réalisé, de 2012 à 2014 à Dôme C, de nouvelles mesures, similaires aux précédentes mais portant sur un plus grand nombre de cas, à l'aide d'un instrumentplus performant (développé au LGGE et baptisé Solarin snow, SOLEXS). Pour l'obtenues, ils ont en outre utilisé une méthode plus robuste.Toutes les mesuresvers un coefficient d'absorptionde 450 nm plus de 30 fois supérieur à la valeur qui fait actuellement référence. Une analyse détaillée des causes pouvant expliquer une telle différence a permis d'exclure la présence d'impuretés résiduelles dans la neige, les erreurs de mesure et de protocole ainsi que d'autres artefacts liés à la perturbation de l'instrument lorsqu'il est inséré dans la neige. En conclusion, il semble que le seul cas étudié en 2006 était de qualité insuffisante pour déduire de manière fiable le coefficient d'absorption de la glace, un risque que les auteurs évoquaient dans leur conclusion.Les chercheurs recommandent donc d'utiliser la nouvelle estimation de la valeur du coefficient d'absorption de la glace dans le visible, même s'il est impossible de conclure avec certitude dans la mesure où les causes profondes de la différence entre ces deux estimations restent mal comprises.D'undepratique, utiliser ce nouveau coefficient d'absorption modifie significativement l'évaluation de l'absorption dupar les surfaces enneigées et de la pénétration de la lumière dans la neige. Les chercheurs estiment que cela conduit à une augmentation de 0,9 W/m de l'énergie absorbée par la calotte polaire antarctique et qu'à 25 cm de profondeur, la quantité de rayonnement disponible pour les réactions photochimiques ou l'activité biologique est environ trois fois moindre. Ce résultat pourrait donc affecter un grand nombre d'études sur le climat, laet la