L'avenir du Système solaire à portée de télescope

Vue schématique de la géométrie (La géométrie est la partie des mathématiques qui étudie les figures de l'espace de dimension 3 (géométrie euclidienne) et, depuis le...) orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.) disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet —...) Observatoire de Paris (L'Observatoire de Paris est né du projet, en 1667, de créer un observatoire astronomique équipé de bons instruments permettant d'établir des cartes pour la navigation. Il vient en...)

Image composite de L2 Pup en lumière visible (par l'instrument VLT/SPHERE, couleurs bleutées) et image ALMA dans le continuum (teintes orangées). L'étoile centrale a été soustraite de l'image ALMA pour mieux montrer le compagnon (Le Compagnon (titre original : Alvin Journeyman) est un roman de fantasy publié en 1995 par Orson Scott Card (États-Unis).) blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir l'article Corps noir). C'est la sensation visuelle obtenue avec un spectre lumineux...)

L2 Puppis est une vieille étoile qui s'apparente à ce que pourrait être notre Soleil en fin de vie. Des travaux récents menés, au sein d'une équipe scientifique internationale, par un astronome de l'Observatoire de Paris, ont mis au jour l'existence d'unedans son. Cela donne un aperçu de ce qu'il adviendrait aux planètes dudans cinq milliards d'années. Ces travaux, paraissent dans la revuedu 8 décembre 2016.Dans cinq milliards d'années, lese transformera en, avec une taille plus de 100 fois plus grande qu'aujourd'hui. Il perdra alors une partie importante de sapar l'intermédiaire d'untrès intense.Le produit final de son évolution sera une minuscule naine blanche, d'une taille proche de celle de la, chaude et extrêmement dense (une cuillère à café dede naine blanche a une masse de l'ordre de 5 tonnes!).Cette métamorphose aura un impact dramatique sur les planètes du Système solaire, et en particulier sur les planètes les plus internes (Mercure, Vénus et la Terre).Les modèles indiquent que Mercure et Vénus seront absorbées par l'étoile géante, et très probablement détruites, mais le destin de la Terre est plus incertain.Du fait de l'augmentation considérable de ladu Soleil, notre planète deviendra hostile à toute forme dedans quelques milliards d'années. Mais la Terre elle-même, en tant que planète rocheuse, pourrait survivre et continuer àde la naine blanche solaire.Pour élucider cette question, une équipe internationale d'astronomes menée par Pierre Kervella,de l'Observatoire deau Laboratoire Franco-Chilien d'(CNRS UMI 3386 / Universidad de Chile) et au Laboratoire d'Etudes spatiales et d'en(Observatoire de Paris /CNRS /UPMC /Paris Diderot)a observé L2 Puppis, une étoile évoluée à l'aide du grandALMAL2 Pup est une étoile proche du Soleil (208 années-lumière), qui est entourée d'un disque constitué à partir duet de la poussière éjectés par l'étoile centrale.ALMA aune mesure très précise de ladu gaz dans le disque de L2 Pup, ce qui a permis aux astronomes de démontrer qu'elle suit précisément la troisième loi de Kepler.Les chercheurs en ont déduit la masse de L2 Pup: deux tiers de celle du Soleil.Connaissant cette masse, les modèles d'évolution stellaire prévoient que l'âge de L2 Pup est de 10 milliards d'années.Il y a cinq milliards d'années, L2 Pup était donc une jumelle presque parfaite du Soleil actuel.Le tiers demanquant a été perdu par L2 Pup au cours de son évolution. Nous avons ainsi, à 208 années-lumière de la Terre, unde vue exceptionnel sur le futur lointain de notre étoile.Près de l'étoile L2 Pup elle-même, les astronomes ont identifié unesource cent fois plus faible, L2 Pup B.A unede deux fois la distance Terre-Soleil (soit 300 millions de kilomètres), sa faible masse implique qu'il s'agit d'une planète (ou d'une petite "").La présence d'une planète en orbite dans le disque de L2 Pup nous donne une aperçu du devenir des planètes du Système solaire.La luminosité élevée de L2 Pup B et la coïncidence de sa position avec un long et très fin panache de poussière indiquent qu'elle pourrait être end'accréter de la matière expulsée par l'étoile centrale.L'des interactions entre L2 Pup et sa planète au cours des prochaines années nous donnera de précieuses informations sur l'évolution finale du Soleil, son impact sur les planètes du système solaire.Que la Terre survive au Soleil ou disparaisse avec lui est encore incertain, et L2 Pup pourrait être la clé qui permettra de répondre à cette question.