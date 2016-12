Quand les médicaments rendent malades

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la pratique (l'art) étudiant l'organisation du corps humain...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis,...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui...)

fruit (En botanique, le fruit est l'organe végétal protégeant la graine. Caractéristique des Angiospermes, il succède à la fleur par transformation du pistil....)

anti-inflammatoire (Un anti-inflammatoire est un médicament destiné à combattre une inflammation.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

médicament (Un médicament est une substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives, préventives ou administrée en...)

variable (En mathématiques et en logique, une variable est représentée par un symbole. Elle est utilisée pour marquer un rôle dans une formule, un prédicat ou un algorithme. En statistiques, une variable peut aussi...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des...)

Santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes scientifiques.)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se rattache au plan scientifique à l'automatique.)

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue restreinte (de l'ordre de quelques centaines de km²), subdivision de la civitas gallo-romaine. Comme la civitas qui...)

Les effets secondaires des médicaments sont souvent détectés longtemps après leur commercialisation et, pour le bien de la population, il y aurait lieu de resserrer les preuves d'innocuité que doivent fournir les compagnies pharmaceutiques qui souhaitent mettre en marché un nouveau produit. Voilà la conclusion à laquelle arrive Pierre La Rochelle, du Département defamiliale et de médecine d'urgence, après avoir étudié les médicaments retirés du marché américain au cours des dernières décennies.Le professeur La Rochelle, David Simonyan, du Centre dedu CHU de Québec-Université Laval, et Joel Lexchin, de l'York, ont fait appel aux bases dede la FDA et de PubMed pour répertorier tous les médicaments ayant fait l'd'un retrait pour des raisons de sécurité aux États-Unis entre 1976 et 2010. Lede leur travail, publié dans, se solde par une liste de 34 médicaments, dont le plus célèbre est le rofécoxib, unmis en marché en 1999 sous le nom de Vioxx. Ce produit a été retiré du marché cinq ans plus tard après avoir été associé au décès de dizaines de milliers de personnes aux États-Unis seulement.Leécoulé entre la mise en marché d'unet son retrait est très, ont observé les chercheurs. Onze médicaments ont fait l'objet d'un retrait dans les deux premières années qui ont suivi leur commercialisation, alors que 10 médicaments sont demeurés sur le marché pendant 10 ans ou plus. L'un d'eux, le propoxyphène, a été retiré en 2010, 53 ans après son arrivée sur le marché. "Le risque de retrait d'un médicament est plus grand dans les premières années qui suivent sa mise en marché, mais il ne disparaît jamais totalement, souligne le professeur La Rochelle. Cela suggère qu'il y a un manque de connaissances sur l'innocuité des médicaments au moment où ils sont approuvés et que, souvent, les problèmes sont constatés beaucoup plus tard. En, un médicament a même été retiré après avoir été vendu pendant 131 ans."Le type de preuves conduisant au retrait d'un médicament a évolué au fil des ans, ont constaté les chercheurs. En 1985, 100% des retraits résultaient de déclarations de cas. "Il s'agit de patients ou de médecins qui rapportent à une agence comme la FDA ouCanada des problèmes de santé qu'ils associent à la prise d'un médicament. Ces déclarations constituent une preuve de faible qualité étant donné qu'il s'agit peut-être de coïncidences", fait valoir le professeur La Rochelle. En 2010, les déclarations de cas n'étaient en cause que dans la moitié des retraits. "On fait maintenant davantage appel aux études comparatives, randomisées ou non, qui sont plus convaincantes sur le plan de la méthodologie. Les bases sur lesquelles les organismes decomme la FDA prennent leur décision se sont améliorées au cours des dernières décennies."Il reste que les problèmes conduisant à la mise en marché de médicaments dont on ne connaît pas tous les effets négatifs sur la santé sont encore présents aujourd'hui, souligne le professeur La Rochelle. Les études précommerciales sont souvent de courte durée et elles sont menées sur des groupes de taille restreinte dont les sujets sont sélectionnés. "On fait souvent appel à des adultes relativement jeunes, en bonne santé, qui prennent peu de médicaments. Les enfants, les femmes en âge d'avoir des enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de nombreuses maladies sont souvent exclus de ces études. Les effets d'un médicament sur ces personnes ne sont constatés qu'après sa mise en marché. La même chose se produit chez les personnes porteuses de gènes rares qui métabolisent différemment un médicament."La solution à ce problème n'est pas simple, reconnaît Pierre La Rochelle. Avant d'autoriser un nouveau médicament, il faudrait enlever une plus grande part d'incertitude quant aux risques qu'il comporte en menant de grandes études multicentriques dans plusieurs, suggère-t-il. Ces études devraient avoir une durée suffisante et inclure des catégories de sujets présentement écartés des essais précommerciaux. "En raison des coûts élevés associés à une telle approche, il y a peu de chance que les compagnies pharmaceutiques l'adoptent, à moins d'y être contraintes. C'est là que les gouvernements ont un rôle à jouer. Pour le bien public, ils devraient exiger des preuves de meilleure qualité avant d'autoriser la mise en marché d'un nouveau médicament."