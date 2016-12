LHC: que font les analystes de leurs journées ?

vie (La vie est le nom donné :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure...)



Nadjieh Jafari (CMS) est passée de la physique théorique à la physique expérimentale (La physique expérimentale a pour but d'éprouver la valeur de vérité des théories physiques. La création d'un appareillage utilisant les principes des théories physiques, revient donc à la physique expérimentale. La...)

Et s'il n'y avait rien de nouveau à découvrir ?

médias (On nomme média un moyen impersonnel de diffusion d'informations (comme la presse, la radio, la télévision), utilisé pour communiquer. Les médias permettent de diffuser une information vers un grand nombre d'individus sans possibilité...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

ordinateur (Un ordinateur est une machine dotée d'une unité de traitement lui permettant d'exécuter des programmes enregistrés. C'est un ensemble de...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs...)

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces méthodes...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout », comme...)

Tisser des liens : la clé du succès

boson de Higgs (Le boson de Higgs est une particule élémentaire dont l'existence a été proposée en 1964 par Gerry Guralnik, C.R. Hagen, et Tom Kibble;...)

motivation (La motivation est, dans un organisme vivant, la composante ou le processus qui règle son engagement dans une action ou expérience. Elle en détermine le déclenchement dans une certaine direction avec l'intensité souhaitée et en assure la...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est souvent fait un classement des besoins humains en trois grandes...)

physicien (Un physicien est un scientifique qui étudie le champ de la physique, c'est-à-dire la science analysant les constituants fondamentaux de l'univers et les forces qui les...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

ingénieur (« Le métier de base de l'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et à...)

symbiose (La symbiose est une association intime et durable entre deux organismes hétérospécifiques (espèces différentes), parfois plus. Les organismes sont qualifiés de symbiotes, ou, plus rarement...)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique. En science, il s'agit d'approches de recherche basées...)

acquisition (En général l'acquisition est l'action qui consiste à obtenir une information ou à acquérir un bien.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit...)

Am stram gram



Sneha Malde dans le couloir, devant la porte de son bureau au CERN. (Photo: Maximilien Brice/CERN)

statistiques (La statistique est à la fois une science formelle, une méthode et une technique. Elle comprend la collecte, l'analyse, l'interprétation de données ainsi que la...)

territoire (La notion de territoire a pris une importance croissante en géographie et notamment en géographie humaine et politique, même si ce...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

La beauté de l'inconnu

pousse (Pousse est le nom donné à une course automobile illégale à la Réunion.)

À chaque nouvelle journée sa nouvelle montagne de données à analyser. En 2016, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) a enregistré plus de collisions qu'au cours de toutes les années précédentes. Les physiciens expérimentateurs passent la majeure partie de leurprofessionnelle à analyser lesissues des collisions dans l'espoir d'une découverte ou pour mieux comprendre notre. Mais lorsque les résultats deviennent chaqueplus prévisibles, comment faire pour rester motivés ?Le CERN a fait la une desavec ses découvertes. Pour autant, les scientifiques ne sont pas en quête de gloire et fortune, ou rarement. Ce qui les motive à rester desassis devant leur, c'est la possibilité de comprendre notre Univers à son niveau le plus fondamental.Siegfried Foertsch, coordinateur de l'exploitation de l'expérience ALICE, s'enthousiasme à la perspective "".Les découvertes qui font les gros titres sont rares. La plupart du, les chercheurs avancent à petits pas, accumulant chaque jour de nouvelles. "", explique Sneha Malde de l'expérience LHCb.Pour Anne-Marie Magnan, physicienne à CMS, ce sont ses collègues qui la stimulent. "explique-t-elle.Anne-Marieà lade bosons de Higgs. "explique-t-elle,", explique Leticia Cunqueiro Mendez, post-doctorante à ALICE.Tous ces petits résultats sont détaillés dans des articles scientifiques. Au CERN, ces articles sont souvent signés par des centaines, voire des milliers de personnes, comme ce fut le cas de ceux annonçant la découverte du. Et il ne s'agit pas uniquement de physiciens expérimentateurs, mais également d'étudiants, de techniciens, d'ingénieurs et d'informaticiens.Avoir une fortene suffit toutefois pas ; la collaboration est la véritable clé du succès.Ici au CERN, nous avons tousles uns des autres, explique Siegfried Foertsch. Unne peut sede l'aide d'unet vice-versa. Nous travaillons enpoursuit David Francis, responsable du système de déclenchement et d'de données de l'expérience ATLAS.Pour Leticia Cunqueiro Mendez,".Si travailler avec les autres peut aboutir à une collaboration, cela peut aussi donner lieu à de la compétition. Il y a en effet une certaine fierté à faire une découverte avant les autres.Si ATLAS et CMS mènent des recherches similaires, LHCb et ALICE s'intéressent à des domaines d'études particuliers ; le travail des physiciens est donc différent.Les physiciens analysent les données à la recherche de pics. C'est ce qu'ils appellent " rechercher des bosses ". En effet, la présence d'une " bosse " pourrait indiquer l'existence d'une nouvelle particule. ATLAS et CMS s'efforcent de trouver de nouvelles particules, et donc des bosses inattendues dans leurs graphiques. LHCb et ALICE, de leurs côtés, essaient plutôt de mesurer avec précision le phénomène, plus que les particules., plaisante Sneha Malde.".Étudier et rechercher des choses différentes signifie que les graphiques de chaque expérience sont très différents."J'aime voir des choses évidentes dans mes graphiques. J'aime y voir de belles et grandes bosses. Nous avons de nombreuses bosses qui ne disparaissent pas et forment de véritables pics. Ce ne sont pas des bosses, ce sont des montagnes !" - Sneha Malde, analyste à LHCb.Anatoli Romaniouk, physicien à ATLAS, s'émerveille de la variété des expériences LHC qui, selon lui, couvrent unincroyable en physique et s'intéressent à", explique Anatolli.L'attrait de l'inconnu excite la curiosité des physiciens et lesdans leurs analyses.", explique Nadjieh Jafari, physicienne à CMS. "".