Améliorer le clonage des mammifères

Le clonage somatique

Publication:

Contact scientifique:

Il existe une différence d'expression pour plus de 5 000 gènes entre des embryons clonés et ceux issus d'insémination artificielle (IA) au moment de l'dans l'. Des chercheurs de l'Inra et de l'(Etats-Unis) mettent en évidence l'importance de cette étapepour la survie des embryons clonés chez les bovins. Publiés dans la revue PNAS le 8 décembre 2016, ces résultats améliorent la compréhension des mécanismes encore peu connus qui régissent les interactions entre l'cloné et l'utérus. Ils pourront avoir des implications importantes pour l'amélioration du clonage chez les mammifères.Chez les bovins, le clonage par transfert du noyau d'une cellule adulte dans un ovocyte (ou clonage somatique) aboutit à la naissance de veaux en bonnedans seulement 5 à 15 % des cas (contre 30 à 60 % pour lain vitro). Pourquoi ce taux est-il aussi faible ? Quels sont les mécanismes en jeu ? Quel est le rôle des interactions entre l'embryon et l'utérus au tout début de la? En 2009, les scientifiques de l'Inra (unité mixte dedu développement et de, Jouy en Josas) et de l'de Californie (Etats-Unis) ont révélé le rôle de "biosenseur" de l'utérus vis-à-vis de la qualité des embryons. Ils ont montré comment l'utérus est un tissuet actif, capable de reconnaître, par un mécanisme detrès fin, le type d'embryon avec lequel il établit un contact au moment de l'implantation selon que cet embryon soit issu de clonage, deou d'insémination artificielle (IA).Plus récemment, les mêmes chercheurs ont poursuivi leurs travaux en comparant les niveaux d'expression des gènes à la fois au niveau de l'utérus et au niveau des tissus extra-embryonnaires (qu'ils soient issus de clonage ou d'IA) au cours de l'implantation (18e et 34e jour de gestation). Les chercheurs ont effectué undes ARN dans les tissus extra-embryonnaires (futur placenta) et dans l'endomètre (tissu de l'utérus au niveau duquel s'implante l'embryon). Leurs résultats révèlent des effets majeurs associés aux embryons clonés dès le 18e jour de gestation: une expression différentielle pour plus de 5 000 gènes par rapport aux tissus des embryons contrôles (issus d'IA). Parmi eux, plus de 250 gènes sont associés chez la, à des phénotypes létaux (provoquant des défauts de développement embryonnaire ou extra-embryonnaires). Ces travaux suggèrent une forte perturbation des signaux qui régissent les interactions entre l'embryon cloné et l'utérus et bouleversent le déroulement de la gestation.Cette étude est la première qui analyse simultanément l'expression des gènes chez les embryons clonés et dans l'utérus qui leur fait face pendant la période d'implantation. Lesrecueillies aident à la compréhension des mécanismes encore mal définis qui conduisent aux échecs de gestation dans le clonage. Ces travaux laissent donc entrevoir des perspectives importantes pour améliorer les techniques de clonage chez les animaux.Massive dysregulation of genes involved in cell signaling and placentalin cloned cattle conceptus and maternal endometrium. Fernando H. Biase, Chanaka Rabel, Michel Guillomot, Isabelle Hue, Kalista Andropolis, Colleen A. Olmstead, Rosane Oliveira, Richard Wallace, Daniel Le Bourhis, Christophe Richard, Evelyne Campion, Aurélie Chaulot-Talmon, Corinne Giraud-Delville, Géraldine Taghouti, Hélène Jammes, Jean-Paul, Olivier Sandra et Harris A. Lewin, PNAS, 8 décembre 2016, doi: 10.1073/pnas.1520945114Olivier Sandra - Unité Biologie du Développement et Reproduction (Inra, Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort)