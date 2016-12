La croissance des émissions de méthane s'accélère depuis 2007

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est produit par des organismes...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir...)

effet de serre (L'effet de serre est un processus naturel qui, pour une absorption donnée d'énergie électromagnétique, provenant du Soleil (dans le cas des corps du système solaire)...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend à...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone (appelé parfois, de façon impropre « gaz carbonique ») est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène et dont la formule brute est : CO2.)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue...)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique, plus précisément en cinématique,...)

culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :)

pétrole (Le pétrole est une roche liquide carbonée, ou huile minérale. L'exploitation de cette énergie fossile est l’un des piliers de l’économie industrielle contemporaine, car le...)

Une évolution des sources de méthane encore mal comprise

Une divergence avec les scénarios actuels du Giec

Acquérir une vision globale du "bilan méthane" de l'atmosphère

complètement (Le complètement ou complètement automatique, ou encore par anglicisme complétion ou autocomplétion, est une fonctionnalité...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont diversifiés et impliquent d'importantes...)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

Pierre-Simon Laplace (Pierre-Simon Laplace, né le 23 mars 1749 à Beaumont-en-Auge (Calvados), mort le 5 mars 1827 à Paris, était un mathématicien, astronome et physicien français particulièrement...)

Références des publications

Budget (Un budget est un document comptable prévisionnel distinguant les recettes et les dépenses.)

Contact chercheurs:

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

Une équipe de recherche internationale menée par le Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement (LSCE, CEA-CNRS-UVSQ)publie un bilan complet des sources et puitsde méthane. Selon cette étude, les émissions anthropiques dereprésentent actuellement environ 60% des émissions planétaires. Publiée conjointement dans Earth SystemData et Environmental Research Letters, le 12 décembre 2016, cette étude montre également qu'aucun des scénarios du 5e rapport du GIECne reproduit l'évolution récente observée des concentrations de méthane. Ces résultats permettront de mieux évaluer la contribution du méthane à l'et au changement climatique.Le méthane est le troisièmeà effet de serre4 de l'après lad'et le(CO2). L'augmentation très rapide de ses émissions et des concentrations qui en résulte doit être mieux prise en compte dans les scénarios d'évolution duAprès une période de stabilisation au début des années 2000, une nouvelle augmentation des concentrations de méthane est observée par les réseaux de mesures internationaux depuis 2007, avec une fortedepuis 2014.Sur les différentes sources de méthane, l'étude révèle que:- Émissions naturelles: Les différentes sources naturelles de méthane (zones inondées, lacs, réservoirs, termites, sources géologiques, hydrates, etc.) sont probablement surestimées.- Émissions anthropiques, hors émissions de combustibles fossiles: Les activités humaines contribuent pour environ 60 % des émissions totales de méthane dans l'atmosphère, avec une dominance (36 %) des activités liées à l'agriculture (ruminants etdu riz) et aux traitements des déchets (solides et liquides).- Émissions fossiles: Le dégazage de méthane (formé il y a plus de 50000 ans) pourrait représenter jusqu'à 30 % des émissions totales (bien que ce résultat soit encore discuté) avec la répartition suivante: 21 % dus à l'exploitation du charbon, duet du gaz et 9 % d'origine naturelle (dégazage géologique).Les causes expliquant les variations des concentrations de méthane et cette brusque augmentation depuis 2007 restent très mal comprises. "Il se pourrait que cette hausse résulte d'une augmentation des émissions de méthane liées à l'agriculture. Cependant une augmentation des émissions associées à l'exploitation des énergies fossiles ne peut pas être exclue pour le moment.", précise Philippe Bousquet, professeur à l'UVSQ et co?auteur de l'étude au LSCE.", précise Marielle Saunois, enseignant?à l'UVSQ et coordinatrice de l'étude.Selon Marielle Saunois, "."L'étude a été pilotée par le Laboratoire des sciences du climat et de l'(LSCE) en France, unité mixte deCEA??UVSQ, dans le cadre du Global Carbon Project.L'intégralité dessera publiée le 12 décembre sur le Global Carbon Atlas: http://www.globalcarbonatlas.org - The Global Methane2000?2012, Earth System Science Data, 8, 1?55, 12 décembre 2016- The growing role of methane in anthropogenic climate change, Philippe Bousquet, Marielle Saunois, Environmental Research Letters, 12 décembre 2016– Priscilla Dacher. CNRS– Annelise Gounon-Pesque.de Versailles Saint-Quentin-en-YvelinesPour en savoir plus: lire Le méthane en augmentation dans l'atmosphère sur CNRS le Journal.