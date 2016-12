Wifi gratuit dans les espaces publics en Europe pour 2020

Télécommunications (Les télécommunications sont aujourd’hui définies comme la transmission à distance d’information avec des moyens électroniques. Ce terme est plus utilisé que le terme synonyme officiel «communication électronique»....)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la...)

vie (La vie est le nom donné :)

internet (Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie...)

résidence (Le nom de résidence est donné à un ensemble de voies souvent qui forment une boucle ayant la particularité de desservir des mêmes logements appelées...)

village (Un village est, à la campagne ou à la montagne, un ensemble d'habitations, de bâtiments à usages divers, de fermes... de proportion modérée (quelque dizaines de...)

ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres...)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie brisée », c'est-à-dire creusée dans la roche, pour ouvrir le chemin.)

communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle, groupale...) que l'animal (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles...)

continent (Le mot continent vient du latin continere pour « tenir ensemble », ou continens terra, les « terres continues ». Au sens propre, ce terme...)

blog (Un blog ou blogue est un site Web constitué par la réunion de billets agglomérés au fil du temps et souvent classés par ordre antéchronologique (les plus récents en premier). Chaque billet (appelé...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville,...)

Tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

subvention (Une subvention est une aide financière, c’est-à-dire une somme d’argent, qui est allouée par une institution publique ou privée à une personne ou une organisation privée ou publique dans le cadre d'un projet. Les...)

Contexte

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état...)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

haut débit (Le terme de haut débit (ou large bande par traduction littérale de l'expression anglosaxonne broadband) fait référence à des capacités d'accès à internet supérieures à celle de l'accès analogique par modem (typique : 56 kb/s) et à l'accès...)

Le 2 décembre 2016, le Conseil "" a franchi une première étape en faveur de connexions wifi gratuites dans les villes et villages d', conformément à une initiative annoncée par le président Juncker dans son discours sur l'état de l'Union.Moins de troisaprès que le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a dévoilé un programme visant à aider les collectivités locales à offrir des connexions wifi gratuites aux habitants et aux visiteurs des villes et villages de toute l'UE, les États membres ont déjà apporté leur soutien à l'initiative WiFi4EU. Vendredi dernier, lors du Conseil "Télécommunications", les ministres de l'UE ont approuvé unegénérale partielle sur la proposition de la Commission d'amener le wifi gratuit dans les principaux espaces de lasociale. Le premier appel à projets devrait être lancé avant l'été 2017, et toute collectivité locale dans l'UE pourra demander un crédit et fournir un accès de qualité àdans ses parcs, ses bâtiments publics et ses bibliothèques, ainsi que sur ses places.Le 14 septembre, le président Juncker a déclaré dans son discours sur l'état de l'Union: "Puisque la connectivité doit profiter à tous, peu importe le lieu deou le niveau de salaire. Nous proposons dès lors aujourd'hui d'équiper chaqueet chaqued'Europe d'un ac­cès internet sans fil gratuitdes principaux centres de la vie publique d'ici à 2020."M. Ansip, vice-président chargé du marché unique, a déclaré: "Nous sommes envers une meilleure connectivité internet en Europe. Il nous faut également des fréquences disponibles pour déployer la 5G, la prochaine génération de réseaux desur notreà partir de 2018. Les négociations sur la coordination du spectre débuteront prochainement." Voir la déclaration et l'article sur ledu vice-président Ansip publiés vendredi ainsi que la conférence de presse au Conseil de l'UE.M. Günther H. Oettinger, commissaire pour l'économie et la société numériques, a ajouté: "La connectivité est une nécessité pour l'avenir numérique de l'Europe. Il estde faire en sorte que tous les Européens, que ce soit à laou en ville, aient accès à une connexion internet de qualité. Nous sommes heureux de constater que les États membres ont soutenu le WiFi4EU si rapidement, cela montre l'importance et la vraie valeur de l'initiative."En septembre, la Commission a proposé d'équiper les municipalités européennes intéressées d'un accès internet sans fil gratuit autour des principaux centres de la vie publique d'ici à 2020. L'objectif est d'encourager chaque collectivité — des villages aux villes — à offrir gratuitement aux habitants et aux visiteurs au moins und'accès public au wifi.Grâce aux efforts de la présidence slovaque du Conseil de l'UE, les ministres chargés des télécommunications ont accepté le système de financement proposé par la Commission: Le WiFi4EU sera financé par le mécanisme pour l'interconnexion en Europe.en maintenant une répartition géographique équilibrée entre les États membres, les crédits seront attribués selon le principe du "premier arrivé, premier servi".Les collectivités publiques locales (municipalités ou groupes de municipalités) souhaitant proposer une connexion wifi dans des zones où une offre publique ou privée similaire n'existe pas encore pourront demander un financement au moyen d'une procédure simple et non bureaucratique. Laoctroyée sous la forme de crédits servira à l'achat et à l'installation d'équipements de pointe, à savoir des points d'accès sans fil, tandis que la collectivité couvrira les frais de fonctionnement de la connexion elle-même.Une enveloppe de 120 millions d'euros est prévue pour la période 2017-2019. Le premier appel à projets sera lancé rapidement après que le Parlement européen et les États membres auront formellement approuvé la législation de base, ce qui pourrait avoir lieu avant l'été prochain. Selon la Commission, au moins 6 à 8 000 communautés locales pourront bénéficier du programme.Annoncée par le président Juncker dans son discours sur l'état de l'Union en 2016, l'initiative WiFi4EU s'inscrit dans le cadre de la révision ambitieuse de la réglementation européenne ende télécommunications, qui comprend de nouvelles mesures pour répondre aux besoins grandissants de connectivité des Européens et accroître la compétitivité européenne.Ces propositions montrent que la Commission a tenu ses engagements de lapour un marché unique numérique afin d'accélérer l'investissement dans des réseaux àet d'encourager la mise à disposition d'un accès public au wifi pour tous les citoyens.Pour plus d'information voir: