La recherche d'anti-inflammatoires inspirée par le dialogue moléculaire entre un parasite et son hôte

Figure: La structure de GRA24 (billes violettes), une protéine intrinsèquement désordonnée, liée au p38? humain (vert et bleu) est montrée au premier plan. En arrière plan la protéine GRA24 (en rouge) est sécrété par le parasite dans le noyau de la cellule humaine infectée.

© Matthew Bowler (EMBL) et Mohamed-Ali Hakimi (IAB)

, l'agent de la toxoplasmose, crée des conditions d'inflammation appropriées pour lui permettre d'effectuer son cycle infectieux sans mettre en péril la survie de son hôte. Des chercheurs de l'Institute for Advanced Biosciences et de l'EMBL-Grenoble, ont découvert commentdétourne une des plus anciennes voies de transduction duimpliquée dans l'immunité des animaux. Ces travaux qui ouvrent la voie au développement d'unde criblage de nouvelles molécules anti-inflammatoires, ont été publiés le 14 novembre 2016 dans la revueest l'agentresponsable de la, une infection quasiment asymptomatique chez les personnes immunocompétentes mais qui peut se manifester sévèrement chez les individus dont leest affaibli (infection VIH, cancérothérapies, greffes) ou immature (toxoplasmose congénitale).se développe dans une vacuole "parasitophore" qui l'isole du milieu intracellulaire de la cellule qui l'héberge.en le protégeant des défenses cellulaires de son hôte, cette vacuole lui permet de créer unsingulier et propice à sa. Pendant toute la durée du cycle infectieux, il injecte également des effecteurs protéiques dans sa cellule hôte pour détourner des fonctions cellulaires essentielles à son propre avantage.Quand une cellule dans votre corps détecte un parasite, elle déclenche une réaction en. À l'intérieur de cette cellule, une série de molécules s'activent mutuellement jusqu'à ce qu'une protéine appelée p38? soit activée et se déplace dans le noyau de la cellule où elle y active les gènes qui déclenchent la réponse inflammatoire. Le but ultime de cette réponse est d'éliminer l'agent pathogène. On pourrait s'attendre à ce que des parasites commeveuillent surmonter cette réponse, mais Mohamed-Ali Hakimi et ses collègues de l'Institute for Advanced Biosciences ont découvert il y a quelques années que Toxoplasma sécrète une protéine, GRA24, qui fait tout le contraire: elle active de manière permanente notre réponse inflammatoire."Ce parasite remodèle la réponse inflammatoire de l'hôte", explique Matthew Bowler de l'EMBL. "Il subvertit ainsi les voies de signalisation qui normalement participent aux défenses de notre corps."Les chercheurs ont découvert que GRA24 a la propriété de court-circuiter cette cascade en provoquant l'autophosphorylation prolongée de p38?, puis son accumulation dans le noyau de la cellule infectée. En utilisant unede techniques structurales, ils ont découvert que GRA24 s'attache beaucoup plus fortement à p38? et entre en compétition avec les protéines de la cellule infectée. En produisant une protéine qui se lie directement, et très étroitement, à p38?,vient contrôler le niveau de la réponse inflammatoire en rendant inaccessible p38? aux protéines qui normalement viennent l'inactiver. C'est pourquoi le toxoplasme n'est pas considéré comme une grave menace pour la, sauf pour les femmes enceintes et les personnes ayant un système immunitaire compromis.Le mécanisme d'action de GRA24 sur p38? a permis de découvrir une nouvelle façon d'évaluer l'efficacité des anti-inflammatoires, dont beaucoup sont conçus pour bloquer p38?. Jusqu'à présent, il a été difficile d'évaluer leur efficacité, parce que les scientifiques n'ont pas eu un bon moyen de produire une forme active de p38? en laboratoire. En co-produisant GRA24 associé à p38?, Matthew Bowler et Mohamed-Ali Hakimi avec leurs collègues et l'aide de la plateforme EMBL d'expression et de purification des protéines, ont ouvert la voie à la mise aud'un nouvel outil de criblage de candidats-médicaments anti-inflammatoires ciblant spécifiquement p38? dans son état actif.