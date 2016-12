Galileo: démarrage de l'exploitation le 15 décembre 2016



Constellation Galileo. Illustration: CNES

Le 15 décembre 2016, le système européen de navigation par satellite Galileo commencera à offrir ses services initiaux aux autorités publiques, aux entreprises et aux citoyens.Maroš Šef?ovi?, vice-président de la Commission européenne chargé de l'union de l', a déclaré: "Laest au cœur de la révolutionactuelle, grâce à l'offre de nouveaux services qui transforment notrequotidienne.multipliera par dix la précision de la géolocalisation et contribuera à la mise en place de la prochaine génération de technologies utilisant la géolocalisation, telles que les véhicules autonomes, les dispositifs connectés ou les services urbains intelligents. Aujourd'hui, je souhaite interpeller les entrepreneurs européens: imaginez ce que vous pouvez faire avec Galileo – n'attendez pas, innovez!"El?bieta Bie?kowska,, commissaire chargée du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME, s'est exprimée en ces termes: "L'offre de services initiaux de Galileo est une avancée majeure pour l'et le premier aboutissement de notre récentespatiale. Il s'agit du résultat d'un effort concerté pour concevoir et élaborer le système deparle plus précis au. Il témoigne de l'excellence technologique de l'Europe, de son savoir-faire et de sa volonté de proposer des applications et services spatiaux. Aucuneuropéen n'aurait pu à lui seul réussir cet exploit."Avec la déclaration de services initiaux, qui sera officiellement lancée par la Commission européenne à Bruxelles le jeudi 15 décembre, Galileo commencera à offrir gratuitement, en liaison avec le GPS, les services suivants:- Appui aux opérations d': aujourd'hui, il faut parfois des heures pour repérer une personne perdue enou en. Avec le service deet de sauvetage (SAR – Search and Rescue), les personnes qui émettent un appel de détresse à partir d'une balise compatible avec Galileo peuvent désormais être retrouvées plus rapidement, car lede détection sera ramené à seulement dix. Ce service devrait être ultérieurement amélioré par la notification à l'expéditeur de l'appel d'urgence qu'il a été localisé et que les secours arrivent.- Une navigation plus précise pour les citoyens: le service ouvert de Galileo offrira un service grand public gratuit de, de navigation et de synchronisation que peuvent utiliser les puces compatibles avec Galileo installées dans les smartphones et dispositifs de navigation embarquée. Un certainde smartphones de ce type ont été mis sur le marché depuis l'2016 et ils peuvent désormais utiliser les signaux pour fournir des positions plus précises. D'ici à 2018, Galileo sera également présent dans tous les nouveaux modèles de véhicules vendus en Europe, fournissant de meilleurs services de navigation à un large éventail d'appareils et permettant l'du système d'intervention d'urgence eCall. Les personnes utilisant des dispositifs de navigation dans les villes, où les signaux satellitaires sont souvent susceptibles d'être bloqués par les bâtiments de grande taille, bénéficieront en particulier de l'augmentation de la précision de positionnement offerte par Galileo.- Une meilleure synchronisation pour les infrastructures critiques: Galileo, par l'intermédiaire de ses horloges de haute précision, permettra une meilleure synchronisation des opérations bancaires et financières, deset des réseaux de distribution énergétique tels que les réseaux intelligents, contribuant ainsi à une plus grande efficacité de leur fonctionnement.- Des services sûrs pour les pouvoirs publics: Galileo soutiendra également les autorités publiques telles que les services chargés de la protection civile, les services d'aide humanitaire, les agents des douanes et les forces de police par l'intermédiaire duréglementé. Il offrira un service particulièrement robuste et entièrement chiffré aux pouvoirs publics lors d'urgences nationales ou de situations de crise, telles que les attaques terroristes, afin d'assurer lades services.La déclaration de services initiaux de Galileo signifie que les satellites et l'infrastructure au sol Galileo sont désormais opérationnels. Ces signaux seront très précis mais ils ne seront pas disponibles àmoment. C'est pourquoi, au cours de lainitiale, les premiers signaux Galileo seront utilisés enavec d'autres systèmes de navigation par, tels que le GPS.Au cours des prochaines années, de nouveaux satellites seront lancés pour agrandir laGalileo, ce qui permettra d'améliorer progressivement lade Galileo dans le monde entier. La constellation devrait être achevée au plus tard en 2020, lorsque Galileo aura atteint sa pleine capacité opérationnelle.Galileo est le système européen de navigation par satellite. Il propose toute une gamme de services extrêmement avancés de positionnement, de navigation et de synchronisation aux utilisateurs du monde entier. Galileo est pleinement interopérable avec le GPS, mais il offrira un positionnement plus précis et plus fiable aux utilisateurs finaux.À l'actuelle, la constellation Galileo est composée de 18 satellites, qui sont tous déjà en. La constellation complète devrait comprendre unde 30 satellites et devrait être achevée d'ici à 2020.À l'actuelle, le premier smartphone Galileo, produit par la société espagnole BQ, est déjà disponible sur le marché et d'autres fabricants devraient suivre cet exemple. Galileo permettra également aux développeurs d'applications de tester leurs idées sur la base d'unréel.Les services initiaux de Galileo sont gérés par l'Agence du GNSS européen (GSA). L'du programme Galileo est géré par la Commission européenne, qui a remis la responsabilité du déploiement du système et de l'appui technique aux tâches opérationnelles à l'(ESA).Pour plus d'information voir: