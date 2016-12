Virus de l'hépatite C: une seule cible pour deux actions antivirales

Figure: Modèle de l'agrégation des protéines virales induite par le Daclatasvir (DCV). En absence de DCV, les vésicules à double membrane (DMVs) répliquent le génome viral qui va permettre en premier lieu la traduction de la polyprotéine virale. Les protéines structurales core, E1 et E2 s'accumulent pour former les sites d'assemblage, et les protéines non structurales s'accumulent en formant de nouvelles DMVs, NS5A jouant un rôle clef (Au sens propre, la clef ou clé (les deux orthographes sont correctes) est un dispositif amovible permettant d'actionner un mécanisme.) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique,...) situation (En géographie, la situation est un concept spatial permettant la localisation relative d'un espace par rapport à son environnement proche...) positionnement (On peut définir le positionnement comme un choix stratégique qui cherche à donner à une offre (produit, marque ou enseigne) une position crédible, différente et attractive au...) induit (L'induit est un organe généralement électromagnétique utilisé en électrotechnique chargé de recevoir l'induction de l'inducteur et de la transformer en électricité (générateur) ou en force (moteur).)

© Bertrand Boson (Les bosons représentent une classe de particules qui possèdent des propriétés de symétrie particulières lors de l'échange de...)

imagerie (L’imagerie consiste d'abord en la fabrication et le commerce des images physiques qui représentent des êtres ou des choses. La fabrication se faisait jadis soit à la main, soit...)

L'équipe de François-Loïc Cosset au Centre international de recherche en infectiologie, a élucidé un des modes d'action du Daclatasvir, un inhibiteur de la protéine NS5A requise pour la réplication du génome viral et l'assemblage du virus VHC. Cette étude qui ouvre la voie au développement d'inhibiteurs de nouvelle génération, a été publiée le 5 décembre 2016 dans la revueEnviron 180 millions de personnes sont infectées par lede l'(VHC) à travers le. L'infection chronique engendre des perturbations hépatiques qui peuvent évoluer enou en hépato-carcinome. La compréhension moléculaire détaillée de certaines étapes clefs du cycle viral a permis le développement d'antiviraux à action directe à un rythme très soutenu depuis le début des années 2010, autorisant pour la première fois un réel espoir depour les personnes infectées. Ces inhibiteurs extrêmement efficaces ciblent spécifiquement 3 protéines virales agissant à des étapes différentes du cycle infectieux. On distingue les inhibiteurs de la protéase NS3/4A qui interfèrent avec lede la polyprotéine virale, les inhibiteurs de la polymérase NS5B qui bloquent la réplication duviral, et les inhibiteurs de la phospho-protéine NS5A qui impactent la réplication et l'assemblage du virus. Si les mécanismes d'action des deux premières classes d'inhibiteurs sont relativement bien connus, celui des inhibiteurs de NS5A reste mal défini.En utilisant des techniques d'pointues, l'équipe "Virus Enveloppés, Vecteurs et", de François-Loïc Cosset a permis de conforter le rôle d'un inhibiteur de laNS5A dans l'assemblage du VHC et de caractériser son mode d'action. Les chercheurs ont montré que le Daclatasvir (DCV), utilisé en clinique, induit très rapidement une agrégation de NS5A (protéine non-structurale impliquée dans la formation des structures de réplication et dans l'assemblage viral), mais également l'agrégation des protéines structurales core (protéine de capside) et E2 (glycoprotéine d'enveloppe) ainsi que de la protéine non-structurale NS4B (protéine impliquée dans la formation des structures de réplication) aude mêmes sites intracellulaires. Ces travaux ont également permis de mettre en évidence l'existence de telles structures au cours de l'établissement de l'infection, en absence de DCV, indiquant que les sites de réplication et d'assemblage du virus sont intimement associés et que l'inhibition de l'assemblage induit leur agrégation en concentrant les protéines non mobilisées pour la production de particules virales. Plus spécifiquement, ces travaux ont enfin démontré que le DCV bloque le transfert du génome viral (un ARN simple brin positif), lequel est effectué par la protéine NS5A depuis les sites de réplication jusqu'aux sites d'assemblage des particules virales.Ce mécanisme d'inhibition de l'assemblage viral s'ajoute donc à celui précédemment mis en évidence de l'inhibition de la réplication du génome. Ainsi, le DCV, en ciblant une seule protéine, NS5A, agit de concert sur l'inhibition de deux étapes clefs du cycle viral. Quelquesseulement après l'initiation du traitement, le DCV bloque le transfert du génome viral vers les sites d'assemblage, stoppant ainsi très rapidement la production de nouvelles particules virales. Parallèlement, labloque la formation de nouvelles structures de réplication, en continuel renouvellement, agissant donc plus tardivement sur la production de nouvelles molécules d'ARN viral.La compréhension du mécanisme d'action à deux niveaux de cette classe d'inhibiteurs de la protéine NS5A pourrait ainsi expliquer l'extrême efficacité de ces molécules sur les cellules infectées et devrait faciliter le développement d'inhibiteurs de prochaine génération pour contrer les mutations de résistances qui apparaissent chez certains patients.