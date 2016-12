La prochaine génération de disques durs à base de pérovskites

Un matériau modifié

Une combinaison de propriétés

L'influence sur les disques durs de prochaine génération

Le nouveau matériau à pérovskites mis au point par les chercheurs de l'UE devrait définir la prochaine génération de disques durs.Ladegénérée quotidiennement dépasse de loin les capacités de stockage des disques durs d'aujourd'hui. Pour pouvoir continuer de répondre aux besoins, la prochaine génération de disques durs doit utiliser desdont les propriétés magnétiques peuvent être manipulées aisément,en offrant uneplus élevé et une meilleure efficacité.Pour satisfaire cette demande, deux projets definancés par l'UE viennent de mettre auun tel. Le nouveau matériau à pérovskites présente un ordre magnétique que lapeut facilement changer sans perturber le matériau lui-même.De nombreux chercheurs dans le domaine de l'considèrent le photovoltaïque à pérovskites comme une alternative moins coûteuse aux systèmes traditionnels à base de. Or, contrairement aux autres formes du matériau à pérovskites, la version modifiée co-créée par les projets TOPOMAT et PICOPROP présente des propriétés uniques qui en font un matériau de choix pour la prochaine génération de disques durs.Grâce à ses recherches, leTOPOMAT a aidé à mieux comprendre le lien entre les propriétés physiques fondamentales des isolants topologiques et leurs applications technologiques potentielles. Les isolants topologiques sont une classe récemment découverte de matériaux présentant une bande électronique interdite et des états dede conduction. Le projet PICOPROP, d'autre part, se concentre notamment sur les caractéristiques du matériau à pérovskites récemment découvert. Cette recherche associée – menée en totalité à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse – a conduit les chercheurs à découvrir que, vu que les propriétés magnétiques du nouveau matériau peuvent être facilement modifiées, il constitue en fait le premier photoconducteur magnétique.Cette caractéristique représente une découverte importante dans le domaine du stockage magnétique des données. Ledu matériau provenant des interactions entre les électrons localisés et en, l'état magnétique obtenu est fixe. La seule façon de changer cet état est d'altérer la structure des électrons découverts dans lades matériaux ou la structure cristalline. Néanmoins, ce changement a un impact sur la constitution du matériau lui-même, limitant ainsi beaucoup son utilisation à des fins de stockage magnétique des données.D'après un article publié dans la revue "Nature", le nouveau matériau à pérovskites contourne cette limitation en combinant les avantages des ferro-aimants, dont les moments magnétiques sont alignés dans un ordre bien défini, avec ceux des photoconducteurs, qui génèrent des électrons libres de conduction à haute densité.Il s'agit d'une combinaison de propriétés qui facilite la modification de la magnétisation par les photoélectrons (soit, des électrons émis par le matériau lorsqu'il est frappé par la.) Ainsi même une faible lueur comme celle d'une LEDsuffit à modifier l'ordre magnétique du matériau, engendrant une forte densité d'électrons mobiles. Ces électrons peuvent ensuite être facilement, rapidement et sans cesse manipulés rien qu'en changeant l'intensité de la lumière.Bien que les travaux des projets se poursuivent encore, ces premiers résultats indiquent que ce nouveau matériau influencera la création de la prochaine génération de disques durs haute capacité et à faible consommation. D'après un des chercheurs, le matériau à pérovskites est la clé pour combiner les avantages du stockage magnétique (la stabilité à long terme, les données haute densité, le fonctionnement non-volatile et la capacité de réécriture) avec lade l'écriture et de la lecturePour plus d'informations, veuillez consulter: