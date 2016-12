Des systèmes organiques/inorganiques pour produire de l'hydrogène

Un dispositif organique qui utilise uniquement la lumière solaire pour séparer l'hydrogène et l'oxygène présents dans l'eau a été développé par des chercheurs financés par l'UE. Utilisé dans les piles à combustibles pour fournir de l', l'produit représentera une solution de remplacement prometteuse aux combustibles fossiles.Dans les systèmes photo-électrochimiques, l'hydrogène est produit par des semi-conducteurs spécialisés qui utilisent lasolaire pour dissocier les molécules d'en hydrogène et. Lessemi-conducteurs utilisés jusqu'à présent pour convertir l'enchimique sous la forme d'hydrogène sont semblables à ceux utilisés pour la production d'électricité solaire photovoltaïque. On note, néanmoins, une différence importante.Pour la dissociation photo-électrochimique de l'eau, les électrodes de semi-conducteurs sont immergées dans un électrolyte à base d'eau. Les semi-conducteurs organiques offrent une efficacité élevée à moindre coût par rapport aux matériaux inorganiques, mais ils se corrodent au contact de l'eau. Le projet PHOCS (Photogenerated hydrogen by organic catalytic systems), financé par l'UE, avait pour objectif de combiner les propriétés d'de la lumière des semi-conducteurs organiques avec les capacités dededes semi-conducteurs inorganiques.Les chercheurs ont donc déposé une couche d'denanométrique sur les matériaux photosensibles qui agissent comme barrière entre l'eau et les semi-conducteurs organiques. Par ailleurs, lemétallique a connecté électriquement les électrodes audeutilisé. Ainsi, le système photo-électrochimique collecteur de lumière devient plus stable dans l'de l'eau/électrolyte.L'un des principaux défis auxquels le projet était confronté consistait à démontrer que les matériaux organiques peuvent être utilisés pour la génération photoélectrochimique d'hydrogène. Grâce au nouveau dispositif, la production d'hydrogène a été maintenue pendant trois, démontrant une stabilité jamais obtenue auparavant.Enfin, un dispositif preuve de concept a été construit avec succès, répondant aux objectifs cibles du projet PHOCS ende rendement de la photoconversion. Le dispositif a clairement montré comment des interfaces hybrides organiques/inorganiques, réalisées grâce à des techniques à bas coût facilement déployables, peuvent promouvoir de manière efficace la production d'hydrogène en utilisant la, l'et des catalyseurs non précieux.Les systèmes organiques/inorganiques développés peuvent également être utilisés dans d'autres applications photo-électrochimiques, par exemple la réduction du. De nouveaux fullerènes synthétisés ont été proposés pour promouvoir des réactions de réduction d'oxygène sansLes résultats du projet PHOCS peuvent être appliqués à des champs associés tels que les dispositifs photovoltaïques, la bioélectronique, la photodétection dans des conditions environnementales difficiles et les techniques de traitement de nanostructures inorganiques. Le projet contribuera également à la transition du modèle énergétique actuel basé sur les combustibles fossiles à un modèle durable respectueux de l'environnement.Pour plus d'information voir: projet PHOCS