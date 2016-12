AWAKE fait bouger la technologie des accélérateurs

La collaboration AWAKE a franchi une étape majeure. Au cours de la dernière semaine d'exploitation des accélérateurs du CERN pour l'année 2016, elle a observé une forte modulation de paquets de protons de haute énergie dans le plasma, indiquant la présence de champs électromagnétiques intenses. Cela représente un pas décisif dans l'utilisation de la technique dude sillageentraîné par des protons pour accélérer des électrons.Le dispositif d'AWAKE a été mise en service avec succès entre lesde juin et de novembre et l'expérience a recueilli ses premièresau cours de la dernière semaine d'exploitation des accélérateurs du CERN pour l'année 2016.L'expérience AWAKE () étudie l'utilisation de champs de sillage plasma entraînés par des protons pour accélérer des particules chargées. Une première !, explique le porte-parole d'AWAKE, Allen Caldwell, de l'institut Max Planck pour la physique de Munich,L'expérience AWAKE injecte un " paquet de protons pilote " en provenance du Supersynchrotron à protons (SPS) du CERN dans une cellule de plasma créée pard'unà l'aide d'un. Lorsque ce paquet interagit avec le plasma, il se divise en plusieurs petits paquets, un processus connu sous le nom d'automodulation. En traversant le plasma, ces paquets plus courts produisent un fort champ de sillage. L'équipe AWAKE a déduit qu'un champ de sillage avait été créé en détectant les signaux produits par ce processus d'automodulation.L'étape suivante consiste à injecter un deuxième faisceau d'électrons, le " faisceau témoin ", pendant laappropriée, derrière le faisceau de protons. Alors, à la manière d'un surfeur glissant sur une, les électrons sont ensuite accélérés par le champ de sillage des protons.L'utilisation du plasma pour accélérer les particules pourrait être une alternative aux méthodes traditionnelles reposant sur des cavités électromagnétiques radiofréquence. On sait depuis longtemps que les plasmas peuvent résister à des champs électriques très puissants. Le défi pour les chercheurs consiste alors à déterminer la meilleure façon de mettre cette faculté à profit pour créer deaccélérateurs de particules compacts et puissants à un prix raisonnable. Les champs accélérateurs produits par les champs de sillage plasma entraînés par des faisceaux de protons pourraient être 1000 fois plus puissants que ceux générés par les cavités radiofréquence traditionnelles., se félicite Edda Gschwendtner, chef duAWAKE au CERN et coordinatrice technique.", ajoute Patric Muggli, coordinateur de physique d'AWAKE, de l'Institut Max Planck pour la physique de Munich.Ce résultat passionnant, qui est l'aboutissement de trois années de préparation intense, annonce une ère nouvelle ende développement d'accélérateurs de particules au CERN et dans leentier.