Plan d'action pour la 5G en Europe

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

internet mobile (L'Internet mobile est l'ensemble des technologies destinées à accéder à tout l’Internet au-delà des stations de travail fixes et de les...)

calendrier (Un calendrier est un système de repérage des dates en fonction du temps. Ces systèmes ont été inventés par les hommes pour mesurer, diviser et organiser le temps sur de longues durées. Initialement conçus pour être en accord avec les phénomènes...)

voitures (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de...)

soins de santé (Les soins de santé relèvent des sciences appliquées. Ils se centrent sur la santé de l'Homme ou de l'animal. Ils impliquent non seulement la recherche, l'étude et la connaissance de la santé, mais...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de « distribution », de « mise à disposition » (diffusion...)

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté à l'électronique et non de type photochimique. Le mot vidéo...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut...)

continent (Le mot continent vient du latin continere pour « tenir ensemble », ou continens terra, les « terres continues ». Au sens propre, ce terme désigne une vaste étendue continue...)

arrangement (La notion d'arrangement est utilisée en probabilités, et notamment pour les dénombrements en analyse combinatoire.)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

numérique (Une information numérique (en anglais « digital ») est une information ayant été quantifiée et échantillonnée, par opposition à une information dite...)

internet (Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessibles au public des services variés comme le courrier électronique, la messagerie instantanée et le World Wide Web, en utilisant le protocole de communication...)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets »,...)

internet des objets (L'Internet des objets représente l'extension d'Internet à des choses et à des lieux dans le monde réel. Alors qu'Internet ne se prolonge habituellement pas au-delà du monde électronique, l'internet des...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un...)

blog (Un blog ou blogue est un site Web constitué par la réunion de billets agglomérés au fil du temps et souvent classés par ordre antéchronologique...)

téléviseur (Le téléviseur (ou un télé, apocope utilisée familièrement) est un appareil doté d'un écran servant généralement à recevoir, regarder et écouter les programmes de télévision. Le plus souvent, on peut également lui connecter un magnétoscope, un...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent eurasiatique, voire comme une des sous-parties...)

téléphonie mobile (La téléphonie mobile désigne toute l'infrastructure de télécommunication permettant d'utiliser des téléphones portables (que l'on appelle également téléphone mobile, téléphone cellulaire on encore natel en Suisse), permettant de...)

haut débit (Le terme de haut débit (ou large bande par traduction littérale de l'expression anglosaxonne broadband) fait référence à des capacités d'accès à internet supérieures à celle de l'accès analogique par modem (typique : 56 kb/s) et à l'accès...)

donnée (Dans les technologies de l'information, une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction, d'un...)

multimédia (Le mot multimédia est apparu vers la fin des années 1980, lorsque les CD-ROM se sont développés. Il désignait alors les applications qui, grâce à la mémoire du CD et aux capacités...)

télévision (La télévision est la transmission, par câble ou par ondes radioélectriques, d'images ou de scènes animées et généralement sonorisées qui sont reproduites sur un poste récepteur appelé téléviseur (ou, par abus de langage, télévision), au...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière occupe de...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Contexte

débit (Un débit permet de mesurer le flux d'une quantité relative à une unité de temps au travers d'une surface quelconque.)

ville (Une ville est une unité urbaine (un « établissement humain » pour l'ONU) étendue et fortement peuplée (dont les habitations doivent être à moins de 200 m chacune, par opposition aux...)

village (Un village est, à la campagne ou à la montagne, un ensemble d'habitations, de bâtiments à usages divers, de fermes... de proportion modérée (quelque dizaines de bâtiments))

autoroute (Une autoroute est une route réservée à la circulation des véhicules motorisés rapides (automobiles, motos, poids lourds) et dont le tracé permet de circuler avec une sécurité optimale. Dans certains pays, mais pas en France,...)

service public (Un service public est une activité considérée comme étant d'intérêt général. Cette notion faisant appel à une appréciation pouvant être élargie ou rétrécie à volonté, elle ne permet pas de donner une définition parfaite et...)

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se sont entendus sur la façon de coordonner l'utilisation de la bande 700 MHz pour que tous les Européens puissent bénéficier des services d'internet mobile et des nouvelles applications par-delà les frontières, facilitant ainsi l'introduction de la 5G dès 2020.La demande de connectivité sans fil pour les smartphones et lesappareils 5G ne cesse de croître. D'ici à 2020, il y aura près de huit fois plus de trafic. Cette connectivité est tributaire des radiofréquences, qui sont une ressource essentielle, mais aussi limitée, pour les communications sans fil. Les radiofréquences ne connaissent pas de frontières, il est donc nécessaire de mieux coordonner lede la libération des radiofréquences à l'échelle de l'UE afin d'éviter les brouillages et de permettre aux services innovants, tels que lesconnectées, lesà distance, les villes intelligentes ou lademobile en direct, de fonctionner sur l'duCe soir, les négociateurs du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont parvenus à un accord politique sur une approche à l'échelle de l'UE pour l'utilisation de la bande ultra-hautes fréquences (UHF) (470-790 MHz), qui comprend la bande 700 MHz (694-790 MHz). Cet accord s'appuie sur une proposition présentée par la Commission en février 2016. Le Conseil et le Parlement européen (commission ITRE) ont respectivement arrêté leur position commune le 26 mai et le 10 novembre. Ces deux institutions devraient approuver officiellement l'accord dans les prochaines semaines.Cet accord est également le premierconclu dans le cadre de lapour un marché uniqueprésentée par la Commission en mai 2015.M. Andrus Ansip, vice-président de la Commission européenne chargé du marché unique numérique, s'est félicité de l'accord et a déclaré: "Il est essentiel de parvenir à une meilleure coordination des radiofréquences pour que tous les Européens puissent bénéficier d'unde meilleure qualité. L'accord conclu ce soir ouvre la voie à la 5G, la prochaine génération dede communications, et à l'. Nous avons franchi une première étape aujourd'hui avec l'adoption d'une approche commune concernant l'utilisation de la bande 700 MHz dans l'UE. Mais nous devons aller plus loin, et c'est l'un des principaux objectifs de notre nouveau code des communications électroniques européen et du plan d'action relatif à la 5G, qui ont été présentés plus tôt cette. Nous devons avancer aussi vite que possible dans la mise en œuvre de ces initiatives car elles sont indispensables pour garantir une connectivité de premier ordre audu marché unique numérique. Nous avons conclu un premier accord aujourd'hui, nous devrions en conclure beaucoup d'autres dès que possible." (billet publié récemment sur leConnectivity, radio spectrum and the Digital Single Market: preparing for the future).M. Günther H. Oettinger, commissaire européen pour l'économie et la société numériques, a ajouté: "En adoptant une stratégie coordonnée pour l'ensemble de la bande UHF, nous affirmons notre vision européenne. Cette stratégie assure aux Européens un accès, mobile ou à domicile, aux services innovants et aux contenus créatifs, que ce soit depuis leurs tablettes, leurs smartphones ou sur leurintelligent. La libération coordonnée de la bande 700 MHz est l'occasion pour l'de faire un grand pas en avant sur la voie de la 5G".La bande ultra-hautes fréquences (UHF) se situe entre 470 et 790 MHz et elle est actuellement utilisée pour laet pour les microphones sans fil lors de la réalisation de programmes et d'événements spéciaux. En vertu de l'accord conclu aujourd'hui:- La bande 700 MHz devrait être assignée aux opérateurs deet être mise à disposition dusans fil d'ici au 30 juin 2020 au plus tard dans tous les États membres de l'UE. Des exceptions dûment justifiées, pour des motifs prévus dans la décision, sont possibles jusqu'au 30 juin 2022.Les États membres adopteront et rendront publics leurs plans nationaux pour la libération de cette bande d'ici au 30 juin 2018. Ils devront également conclure des accords de coordination transfrontière avant la fin de 2017.- Dans la bande de fréquences inférieures à 700 MHz (470-694 MHz), la priorité à long terme està la radiodiffusion jusqu'en 2030. En contrepartie, chaque État membre a la possibilité d'adopter une approche plus souple concernant d'autres utilisations des radiofréquences, telles que les services demobile avancés, selon la diversité des situations quant à l'adoption de lanumérique terrestre (TNT). La Commission réexaminera également l'utilisation de cette bande afin de garantir une utilisation efficace des radiofréquences.L'approche coordonnée définie dans la décision fait le lien avec les propositions plus générales de la Commission de réduire les disparités entre les pratiques réglementaires et d'assurer une plus grande coordination de l'assignation des radiofréquences, qui ont été présentées dans lede code des communications électroniques européen en septembre 2016 (communiqué de presse, MEMO). Le code propose d'accorder des licences de longue durée, assorties d'exigences plus rigoureuses d'utilisation effective et efficiente des radiofréquences. Il propose également de coordonner certains paramètres de base, y compris le calendrier des assignations, afin que les radiofréquences soient mises sur le marché de l'Union au moment adéquat, et de faire converger dans l'Union les politiques ende radiofréquences end'offrir une couverture complète sans fil sur l'ensemble de l'UE.La bande ultra-hautes fréquences (UHF) se situe entre 470 et 790 MHz et elle est actuellement utilisée pour la télévision numérique terrestre et pour les microphones sans fil lors de la réalisation de programmes et d'événements spéciaux.L'accord attribuera davantage de fréquences précieuses au hautsans fil dans la bande 700 MHz d'ici au 30 juin 2020. Cette bande est idéale pour fournir aux utilisateurs un service internet de grande qualité, où qu'ils soient: dans un bâtiment dans une grande, dans un petitisolé ou sur une. La bande de fréquences inférieures à 700 MHz restera disponible, en priorité, pour la radiodiffusion, préservant ainsi le modèle audiovisuel européen, qui permet la radiodiffusion degratuite. Elle pourrait toutefois être utilisée de manière souple pour d'autres technologies ou services à l'appui des services innovants 5G et en fonction des besoins nationaux en matière de radiodiffusion.Pour plus d'information voir: