Complexité des écosystèmes: un gage de résilience face au changement

Les communautés écologiques de la zone intertidale sont caractérisées par une surprenante diversité, avec des espèces aussi variées que des algues, des étoiles de mer, des oursins, des anémones ou des crabes qui coexistent et partagent des ressources et l'espace disponible. © E. A. Wieters

Diversité des interactions qui lient les espèces dans la nature. En haut à gauche: différentes espèces d'algues en compétition pour l'espace. En haut à droite: étoile de mer à la recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...) crabe (Crabe est un nom vernaculaire ambigu utilisé en français pour désigner de nombreuses espèces de crustacés décapodes, pour la plupart comestibles. Ce terme proviendrait...)

En bas à droite: crabe caché dans une algue (Les algues sont des êtres vivants capables de photosynthèse dont le cycle de vie se déroule généralement en milieu aquatique. Elles constituent une part très...)

E. A. Wieters

Le fonctionnement d'un écosystème s'articule autour de relations de natures diverses entre une myriade d'espèces. Identifier de manière exhaustive ces interactions et le rôle qu'elles jouent dans le fonctionnement d'un écosystème demeure toutefois peu évident.Dans une étude publiée récemment dans, une équipe internationale menée par deux chercheurs de l'des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM,/ IRD / EPHE) et du Laboratoire Biométrie etEvolutive de Villeurbanne (CNRS /de Lyon) a pu étudier l'des relations trophiques et non-trophiques entre les espèces présentes dans la zone de balancement des marées de la côte centrale du Chili.Ce travail inédit, basé sur la modélisation mathématique des réseaux, montre que ces interactions sont fortement structurées selon unequi assure la résilience de la communauté. Il confirme ainsi l'importance de prendre en compte la diversité des relations interspécifiques d'un écosystème pour prévoir ses réactions face à des perturbations de grande ampleur comme le changement climatique.La plupart des travaux scientifiques qui s'intéressent au fonctionnement des milieux naturels se sont jusqu'ici focalisés sur les relations trophiques entre les espèces qui les composent. Or d'autres formes d'interactions comme le mutualisme ou la compétition pour l'espace semblent jouer un rôleaussi important. Ces relations non-trophiques sont pourtant rarement prises en compte dans les études portant sur les réseaux écologiques.Avec l'aide des scientifiques chiliens duet duqui analysent depuis plusieurs décennies les interactions entre les espèces qui peuplent la côte du centre du Chili, des chercheurs français et américains sont parvenus à visualiser pour la première fois unécologique dans toute sa. "", détaille Sonia Kéfi, chercheuse en écologie à l'Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier et cosignataire de l'article.Les scientifiques ont ainsi constaté que les interactions non-trophiques comme la compétition pour l'espace ou la création d'habitats étaient deux fois plus nombreuses que celles correspondant à la consommation directe d'autres organismes. L'équipe a ensuite réparti les 106 espèces impliquées dans ces interactions en différents groupes audesquels les espèces sont très proches sur le plan taxonomique. Chacun d'eux rassemblait des organismes entretenant le même genre de relations avec les autres êtres vivants de la zone de balancement des marées.A partir de cette représentation simplifiée du fonctionnement de l'écosystème, les chercheurs ont élaboré un systèmesimulant l'évolution de satotale et de saen fonction de l'organisation initiale de ce réseau d'interactions. ", détaille Sonia Kéfi.Les résultats de cette étude mettent ainsi en avant l'importance de la complexité des relations entre les espèces qui composent une communauté écologique. A l'avenir, ce genre de travaux devrait aider à mieux comprendre la réaction des écosystèmes face à des perturbations comme le changement climatique ou l'exploitation, par l', des ressources naturelles. How Structured Is the Entangled Bank? The Surprisingly Simple Organization of Multiplex Ecological Networks Leads to Increased Persistence and Resilience, par Sonia Kéfi , Vincent Miele , Evie A. Wieters, Sergio A. Navarrete et Eric L. Berlow, publié dans PLoS Biology le 3 août 2016.DOI: 10.1371/journal.pbio.1002527- Sonia Kefi, Institut des Sciences de l'Evolution de Montpellier (ISEM)- Vincent Miele, Laboratoire Biometrie et Biologie Evolutive (LBBE) - CNRS / Université de Lyon