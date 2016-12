Une mouche pour mieux comprendre l'endométriose



Figure: Reconstruction 3D de la spermathèque chez une femelle drosophile adulte après accouplement. La paroi de la spermathèque est marquée en blanc (Le blanc est la couleur d'un corps chauffé à environ 5 000 °C (voir l'article Corps noir). C'est la sensation visuelle obtenue avec un spectre lumineux continu,...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

© Pierre B. Cattenoz

En utilisant la drosophile, l'équipe d'Angela Giangrande à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire a mis en lumière un nouveau régulateur du fonctionnement du système reproducteur, conservé chez les mammifères. Cette étude a été publiée le 25 novembre 2016 dans la revueAprès l'accouplement, les spermatozoïdes subissent une ultime étape de maturation lors de leur ascension vers l'ovaire. Indispensable pour la, cette étape dite de "capacitation" est permise grâce à la sécrétion de molécules par l'appareil génital féminin. Alors que les systèmes de reproduction des mammifères et dessont extrêmement différents, ils nécessitent pourtant tous les deux la présence de cellules sécrétrices pour produire des molécules synchronisant la rencontre des deux gamètes.Chez les mammifères, le facteur stéroïdogénique (SF-1) est essentiel au bon développement et fonctionnement des glandes stéroïdiennes du système reproducteur. Sa mauvaiseest associée à l', qui est la première cause d'chez la femme et se caractérise par la présence de tissu utérin en dehors de l'. Hr39 est l'homologue de SF-1 chez la drosophile; il est nécessaire dans les cellules sécrétrices de la spermathèque chargées d'assurer laen sécrétant des substances qui attirent et font maturer les spermatozoïdes. Que ce soit dans l'utérus des mammifères ou la spermathèque des insectes, les facteurs SF-1 / Hr39 sont nécessaires au bon développement des cellules sécrétrices. Un mauvais fonctionnement de ces cellules peut conduire à l'infertilité.L'équipe d'Angela Giangrande a identifié un régulateur direct de Hr39 dans la spermathèque de la drosophile: le facteur de transcription Gcm. L'absence de Gcm empêche en effet la production des cellules sécrétrices et conduit à la stérilité des femelles chez la. Cette étude identifie une nouvelle voie moléculaire dans le développement du système reproducteur féminin car la régulation de Hr39 par Gcm est conservée chez les mammifères. Ceci suggère un rôle clé de Gcm dans la progression des maladies de l'appareil reproducteur chez l'humain. Outre leur impact sur laen développement, cesouvrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre l'endométriose et d'autres types d'infertilité chez la femme.