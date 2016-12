Dilater le temps pour mieux prédire les évènements extrêmes

Dilater les échelles de temps pour explorer les évènements extrêmes de la nature semblait impossible... Cette prouesse est désormais envisageable grâce à une équipe de l'Institut FEMTO-ST (CNRS/UFC/UTBM/ENSMM) qui a utilisé une technique innovante de détection permettant de capturer enréel de tels évènements. Cette technique, appliquée pour le moment à la photonique, pourrait aider à la prédiction de vagues scélératesà ladesou d'autres évènements naturels extrêmes. Ces travaux, menés en collaboration avec des chercheurs finlandais, irlandais et canadiens, sont publiés dans la revue Nature Communications du 19 décembre 2016.Les instabilités et le chaos dans les systèmes physiques sont des phénomènes aléatoires naturels, généralement très sensibles aux fluctuations des conditions initiales, si petites soient-elles. Pour comprendre ces phénomènes complexes et omniprésents dans la nature, les chercheurs ont récemment eu recours à des expériences impliquant la propagation d'lumineuses et menant à la formation d'impulsions de durée extrêmement brève, de l'ordre de la picoseconde (un millionième de millionième de seconde). En effet, l'étude de ces phénomènes enprésente l'avantage de se faire sur des échelles de temps très courtes, permettant ainsi de mesurer unreprésentatif d'évènements et de caractériser de manière fiable ses propriétés. Cependant, bien qu'ayant permis des progrès sur la compréhension des dynamiques liées aux événements extrêmes, ces études ont été faites jusqu'à présent de manière indirecte, en raison du temps de réponse des détecteurs actuels, trop lents pour capturer ces évènements rares.Des expériences récentes menées à l'Institut Femto-ST à Besançon ont permis de dépasser cette limite. Basée sur le principe d'une lentille temporellequi dilate l'échelle de temps d'un facteur 100en augmentant la résolution, cette nouvelle méthode a permis aux chercheurs d'observer en temps réel des impulsions géantes de, avec une intensité plus de 1000 fois supérieure à celle des fluctuations initiales de la source lumineuse, un. Ils ont utilisé pour cela unconnu en optique sous le nom d'instabilité modulationnelle qui amplifie, dans uneoptique de, le faibleintrinsèquement présent dans le faisceau laser.Ces résultats ont une portée qui va bien au-delà du domaine de la photonique, puisque ce type deest généralement considéré comme l'un des mécanismes qui pourrait être à l'origine des vagues scélérates destructrices qui apparaissent de manière soudaine à la surface des océans, mais également de bien d'autres systèmes comme ladudans l'primitif. La capacité à dilater les échelles de temps en optique ouvre donc une nouvelle voie pour l'et la compréhension des nombreux systèmes de la nature pour lesquels il est encore très difficile d'étudier les instabilités de manière directe et ainsi d'obtenir des échantillons statistiques fiables.Ces travaux impliquent des chercheurs du laboratoire Femto-ST: Franche-Comté électroniqueet optique - sciences et technologies (CNRS/Université Franche-Comté/Université dede Belfort-Montbéliard/Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de Besançon). L'UTMB, l'ENSMM et l'de Franche-Comté appartiennent à la communauté d'universités et d'établissements "Université Bourgogne Franche-Comté".