Le stratotype de la limite entre les Pléistocène moyen et inférieur

enseignement (L'enseignement (du latin "insignis", remarquable, marqué d'un signe, distingué) est une pratique d'éducation visant à développer les...)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français...)

Collège (Un collège peut désigner un groupe de personnes partageant une même caractéristique ou un établissement d'enseignement.)

climat (Le climat correspond à la distribution statistique des conditions atmosphériques dans une région donnée pendant une période de temps donnée. Il se distingue de la...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

Bari (Bari est une ville italienne de plus de 300 000 habitants, chef-lieu de la province du même nom dans les Pouilles, sur la côte...)

champ magnétique terrestre (La Terre possède un champ magnétique produit par les déplacements de son noyau externe – composé essentiellement de fer et de nickel en fusion conducteurs – qui se comporte comme une...)

absolue (L'absolue est un extrait obtenu à partir d’une concrète ou d’un résinoïde par extraction à l’éthanol à température ambiante ou plus généralement par...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes...)

définition (Une définition est un discours qui dit ce qu'est une chose ou ce que signifie un nom. D'où la division entre les définitions réelles et les définitions nominales.)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les...)



Affleurement de Montalbano Jonico (Basilicata, Italie), candidat pour être le stratotype de référence de la limite entre Pléistocènes moyen et inférieur (© Patrizia Maiorano, Université de Bari Aldo Moro) avec, indiquée en jaune, la couche de cendres contemporaine de l'inversion du champ magnétique. En rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments, les lignes polygonales et...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

vitesse (On distingue :)

contexte (Le contexte d'un évènement inclut les circonstances et conditions qui l'entourent; le contexte d'un mot, d'une phrase ou d'un texte inclut les mots qui l'entourent....)

stade (Un stade (du grec ancien στ?διον stadion, du verbe ?στημι istêmi, « se tenir droit et ferme »)...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

spectromètre (Un spectromètre est un appareil de mesure permettant d'étudier de décomposer une quantité observée — un faisceau lumineux en spectroscopie, ou bien un mélange de molécules par...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation...)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique, plus précisément en cinématique, l'accélération est une grandeur...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant, l'azote désigne le gaz diatomique diazote N2,...)

Source publication:

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances, d'études...)

Contacts chercheurs:

Des chercheurs du Centre européen de recherche et d'des géosciences de l'(CEREGE/PYTHÉAS,/ AMU / IRD /de France), du Laboratoire des sciences duet de l'environnement (LSCE/IPSL, CNRS / CEA / UVSQ) et de l'deAldo Moro (Italie) ont étudié l'affleurement sédimentaire du site de Montalbano Jonico (Italie), candidat pour être le stratotype de la limite entre le Pléistocène moyen et le Pléistocène inférieur. Ils ont ainsi pu mettre en évidence, pour la première fois et avec une très haute précision, le doublement de production du Be dû à l'effondrement de l'intensité duqui s'est produit à cette époque, simultanément à son inversion de polarité. Ils ont également pu dater cette inversion de manière précise et. Suite à ces travaux, les chercheurs estiment que cet affleurement est le meilleur candidat pour la limite considérée.L'échelle desgéologiques est basée sur la succession des crises biologiques ou climatiques qu'a connue laen lien avec des bouleversements majeurs de l'environnement global. Les subdivisions chronologiques (ères, systèmes et étages) officielles sont localisées, et leurs limites symbolisées par la présence de Clous d'or (ou Points stratigraphiques mondiaux), qui marquent des séquences sédimentaires de référence, dit stratotypes. Lade ces stratotypes est d'autant plus fiable et précise qu'elle est associée à de nombreux marqueurs d'événements géophysiques globaux (climat,, traceurs deextra-terrestre...).La séquence marine exondée de Montalbano Jonico (commune située dans la région Basilicata, Italie) est candidate à sa reconnaissance comme stratotype de la limite entre le Pléistocène moyen et le Pléistocène inférieur, laquelle a été assignée à l'occurrence de la dernière inversion de polarité dumagnétique terrestre, datéede 773 000 ans.Bien que singulièrement riches en informations stratigraphiques et paléo-environnementales, les sédiments de la séquence de Montalbano Jonico ont subi une ré-aimantation post dépôt qui compromet l'identification de cette inversion via des mesures paléo-magnétiques classiques (étude de l'aimantation rémanente naturelle des sédiments). Afin de pallier cette difficulté, des chercheurs du CEREGE, du LSCE et de l'Université de Bari Aldo Moro ont mesuré,au long de cette séquence, la concentration du nucléide cosmogénique béryllium-10 (Be), dont la production, inversement proportionnelle à l'intensité du champ magnétique, devrait doubler lorsque celui-ci s'effondre durant une inversion de polarité.Sur ce site de Montalbano, lade dépôt des sédiments ayant été très rapide, de l'ordre de 80 cm par millier d'années, les chercheurs ont pu accéder à une résolution temporelle unique pour cette période dans une archive marine et ainsi restituer, pour la première fois et avec une très haute précision, ce doublement de production du Be.Un autre grand intérêt de ce site est qu'il présente une couche de cendres volcaniques contemporaine de l'inversion du champ magnétique, ce qui a permis aux chercheurs de dater cet événement de manière précise et absolue (datation radiométrique Ar/Ar). C'est la première fois que la transition Brunhes-Matuyama est datée directement dans une séquence sédimentaire marine sans avoir recours à un modèle d'âge.Enfin, leorbital et la concentration en CO2 atmosphérique lors duisotopique marin 19 ont permis aux chercheurs d'obtenir une chronostratigraphie isotopique (?O) extrêmement précise (résolution centennale), ce qui est d'un grand intérêt pour les paléo-climatologies dans la mesure où cet interglaciaire contemporain de l'inversion est le meilleur analogue de l'interglaciaire actuel (Holocène).En conclusion, les chercheurs estiment que cette identification stratigraphique robuste impose la séquence de Montalbano Jonico comme le meilleur candidat à l'attribution du Clou d'or pour la limite entre Pléistocène inférieur et Pléistocène moyen.Du fait de l'excellente résolution de cette archive marine, les chercheurs ont également pu démontrer au cours de cette étude que la décroissance et le rétablissement de l'intensité du champ magnétique terrestre encadrant l'inversion ne se sont pas produits de manière régulière mais par paliers, sous la forme d'une succession d'épisodes rapides. Ce résultat représente de nouvelles contraintes utiles pour les modèles de géodynamo devant permettre d'anticiper le comportement futur du champ magnétique terrestre.Ces travaux ont été financés en partie dans le cadre de l'ERC Edifice piloté par l'IPGP et duINTERMED du programme LEFE du CNRS/INSU (2014). Les mesures des concentrations du Be dans les échantillons de sédiments ont été réalisées à l'aide dudeparASTER, qui est un instrument national (CNRS/INSU, IRD, ANR EQUIPEX).Simon, Q., Bourlès, D.L., Bassinot, F., Nomade, S., Marino, M., Ciranfi, N., Girone, A., Maiorano, P., Choy, S., Dewilde, F., Scao, V., ASTER Team. Authigenic 10Be/9Be ratio signature of the Matuyama-Brunhes boundary in the Montalbano Jonico marine succession . Earth and PlanetaryLetters, doi:10.1016/j.epsl.2016.11.052.- Quentin Simon, CEREGE/PYTHÉAS- Sébastien Nomade, LSCE/IPSL