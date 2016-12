Un contrôle de neurorécepteur par la lumière pour atténuer les symptômes de la douleur chronique

Vue des synapses dans l'amygdale d'une souris, obtenue par microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante...)

© Zussy et al. 2016.

La douleur nous sert de précieux signal d'alarme, mais elle se transforme en véritable maladie lorsqu'elle devient chronique. Une équipe internationale, comprenant des chercheurs du CNRS et de l'Inserm, a identifié et contrôlé un des centres associés aux douleurs chroniques. Ces travaux, publiés le 20 décembre 2016 dans Molecular Psychiatry, ont permis d'en soulager les symptômes chez deset de montrer la capacité dud'y remédier.Alors qu'environ 20% de la population européenne a connu des épisodes dechronique, les traitements sont efficaces chez moins de la moitié des patients. Cetteest pourtant associée à des modifications du. Les chercheurs souhaitent donc comprendre comment le cerveau module la douleuret les désordres affectifs et cognitifs qui l'accompagnent:, perte des émotions positives, hypersensibilité à la douleur... Dans cette étude, ils se sont penchés sur l'amygdale, une région du cerveau impliquée dans la gestion de la douleur et des émotions, et sur le récepteur du glutamate de type 4 (mGlu4). Il s'agit du principal transmetteur des signaux de douleur dans le système nerveux des mammifères. Ce neurorécepteur détecte la présence du glutamate et diminue, selon les besoins, sa libération au niveau de la synapse.Afin d'étudier ces récepteurs, les chercheurs utilisent en général un ligand capable de les activer ou de les inhiber. Ils ont innové en créant un ligand particulier photo-contrôlable, l'optogluram, dont l'action sur mGlu4 est pilotée par la. L'utilisation deoptiques leur permet alors de contrôler très précisément l'du neurorécepteur dans une zonedu cerveau. Les scientifiques se sont penchés sur des souris conscientes et libres de leurs mouvements, atteintes de douleurs inflammatoires chroniques. En activant l'optogluram par la lumière, ils ont pu inhiber de manière rapide et réversible ces symptômes douloureux, démontrant ainsi que le cerveau de ces souris conservait sa capacité à contrer ces effets. Avec l'identification d'un modulateur capable d'agir sur la douleur chronique, ces travaux sont porteurs d'espoirs thérapeutiques.