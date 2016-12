L'aspiration d'une étoile par un trou noir en rotation explique la survenue d'un phénomène super lumineux

Une source de lumière ponctuelle et extraordinairement intense détectée au sein d'une lointaine galaxie et baptisée ASASSN-15lh fut récemment assimilée à la plus brillante des supernovae détectées à ce jour. De nouvelles observations effectuées au moyen de divers instruments, qui pour certains équipent des observatoires de l'ESO, viennent toutefois questionner cette classification. Une équipe d'astronomes propose en effet que cette source derésulte d'un événement bien plus extrême et particulièrement rare: lad'unepassant à trop grande proximité d'unen rotation rapide.En 2015, leautomatisé duen quête de supernovae (ASAS-SN) a détecté la survenue d'un événement baptisé ASASSN-15lh, qui fut alors assimilé à la plus brillante des supernovae jamais observées, et catalogué parmi les supernovae superlumineuses - ou explosions de vieilles étoiles extrêmement massives. Cet événement était deux fois plus brillant que la précédente détentrice du record, son pic des'avérant 20 fois supérieur à lade lumière émise par ladans son intégralité.Une équipe internationale d'astronomes pilotée par Giorgos Leloudas de l'Weizmann des Sciences en Israël et du Centre deNoire du Danemark, vient d'effectuer de nouvellesde cettedistante de quelque 4 milliards d'années lumière de la, aude laquelle cettes'est produite. L'équipe a proposé un nouveau scénario explicatif de cet événement extraordinaire." Nous avons observé la source de lumière au cours des 10succédant à l'événement. Il est apparu que laqu'il s'agisse d'uneextrêmement brillante est très faible. Nos résultats suggèrent que cet événement résulte vraisemblablement de la dislocation d'une étoile de faiblepar unen rotation rapide ", explique Giorgos Leloudas.Dans ce scénario, l'attraction gravitationnelle d'une intensité extrême qu'exerce un trou noir supermassif situé au centre de lahôte a provoqué la dislocation de l'étoile de typequi s'en est trop approchée - un phénomène baptisé perturbation dequi, à ce, n'a fait l'que d'une dizaine d'observations. Au cours de ce processus, l'étoile a été transformée en spaghetti, les collisions entre les débris ainsi que lalibérée lors de l'ont généré un sursaut de lumière. L'événement a ainsi pris l'aspect d'une explosion en supernova particulièrement intense, bien que l'étoile en question ne soit pas dotée d'une masse suffisante pour exploser en supernova.L'équipe a basé ses nouvelles conclusions sur des observations effectuées au moyen de divers télescopes - opérant depuis le sol pour certains, depuis l'espace pour d'autres. Parmi ces instruments figurent le Very Large Telescope (VLT) de l'Observatoire de Paranal de l'ESO, le New Technology Telescope (NTT) installé à l'Observatoire de La Silla de l'ESO, et ledu consortium NASA/ESA. Les observations avec le NTT ont été menées dans le cadre du Sondage Spectroscopique Public des Objets Transitoires de l'ESO (PESSTO)." Certains éléments, totalement indépendants des observations, plaident en faveur d'une perturbation de marée plutôt que d'une supernova super lumineuse " ajoute Morgan Fraser de l'de Cambridge au Royaume-Uni (aujourd'hui à l'University College de Dublin en Irlande), co-auteur de cette étude.Lesont notamment révélé la succession de trois phases distinctes au cours des 10 mois d'observations de suivi. En outre, ces données semblent en meilleure adéquation avec la survenue d'une perturbation de marée qu'avec l'explosion d'une supernova super lumineuse. La détection d'un sursautainsi que l'augmentation derendent un peu moins probable un événement de type supernova. Enfin, la localisation même de l'événement - une galaxieet passive - n'est pas propice à une explosion en supernova super lumineuse, qui généralement se produit au sein de galaxies naines debleue, caractérisées par un taux de formationélevé.Bien que l'équipe considère peu plausible toute origine de type supernova, elle n'écarte pas la possibilité que l'événement résulte d'un phénomène autre que la classique perturbation de marée. Nicholas Stone de l'Université Columbia aux Etats-Unis, membre de l'équipe, précise: " La perturbation de marée que nous suggérons ne vaut que sisupermassif est en rotation. Nous soutenons que l'événement ASASSN-15lh résulte d'une perturbation de marée générée par un type de trou noir très particulier. "Considérant la masse de la galaxie hôte, le trou noir central supermassif doit peser quelque cent millions de Soleils. Ennormal, un trou noir de cette masse ne peut disloquer une étoile située à l'extérieur de sonen deçà de laquelle rien n'échappe à son attraction gravitationnelle. Toutefois, si ce trou noir est doté d'unede rotation élevée - il fait alors partie des trous noirs de type Kerr, laest. Cette limite ne s'applique plus."L'des données collectées ne nous permet pas d'affirmer avec certitude que l'événement baptisé ASASSN-15lh consistait en une perturbation de marée " conclut Giorgos Leloudas. " Toutefois, cette explication est de loin la plus plausible ".