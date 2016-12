Des OLED flexibles à un pas de la commercialisation

Les partenaires du projet PI-SCALE ont récemment présenté leurs premiers démonstrateurs de chaînes pilotes de production d'OLED flexibles. Les entreprises européennes peuvent ainsi amener leurs idées et concepts sur le marché. Les bandes d'OLED présentées serviront depremière pour des applications d'éclairage spéciales dans les secteurs des, de l'et desAvec PIX4LIFE et MIRPHAB, PI-SCALE est un des trois projets ayant pour objectif d'aider les PME à hauteà faireles technologies photoniques du laboratoire au marché. Le projet, qui devrait s'achever en décembre 2018, est important pour pouvoir réaliser le potentiel inexploité du secteur industriel européen sur le marché des OLED flexibles. Souvent, les PME de haute technologie n'ont pas accès aux infrastructures avancées et coûteuses ni à l'expertise nécessaire pour tester, intensifier et commercialiser efficacement leurs concepts d'éclairage ou signalétique à OLED flexibles. Cettepilote d'mondiale, en accès libre devrait les aider à atteindre leurs objectifs.Le projet intègre des infrastructures européennes et des partenaires de toute la chaîne de valeur actuelle., ils visent à couvrir chacune des quatre étapes nécessaires pour créer des produits à OLED flexibles avancés: des films à électrodes à barrière haute performance spéciale contre l'humidité, une fabrication feuille-à-feuille et rouleau-à-rouleau d'OLED flexible, uneflexible du dispositif, ainsi que le laminage, le lien et l'intégration mixte au niveau du système de l'électronique flexible à film mince.Les premiers modèles de démonstrateur ont été présentés lors du 23e IDW (International Display Workshops) qui a eu lieu à Fukuoka, au Japon, du 7 au 9 décembre. Il s'agit de longues bandes d'OLED atteignant 15 m et présentant une efficacité de plus de 30 lm/W et presque 100 % de rendement. Celles présentées lors de l'évènement ont été produites à l'aide d'un procédé de dépôt d'R2R (roll to roll), mais le processus S2S (sheet-to-sheet) peut également être utilisé.Au, le projet PI-SCALE a déjà déposé quelques 50 millions d'OLED à l'aide du processus R2R. Les partenaires du projet prévoient de démontrer laet lade la chaîne pilote en produisant des OLED de 15m de long en R2R tous les. Par ailleurs, un ensemble de surveillance mensuelle de quatre plaques de 15cm sera produit par S2S afin de démontrer la capacité opérationnelle des processus de production de la chaîne pilote.Le consortium a déjà d'importants projets visant à convertir ses démonstrateurs en applications commerciales., REHAU, emdedesign GmbH et Pilkington se trouvent déjà sur la liste des clients de PI-SCALE, et prévoient d'utiliser la chaîne pilote pour développer des produits d'éclairage à OLED flexibles dans leurs secteurs respectifs.D'après le consortium, la chaîne pilote devrait être prête pour les nouveaux consommateurs en juillet 2017, avec des OLED personnalisées surfin etplastique produites par R2R et S2S. Les entreprises intéressées sont invitées à contribuer au projet.Pour plus d'informations voir: projet PI-SCALE