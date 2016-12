Un trou noir s'aligne avec le Soleil et le télescope du CERN

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification astronomique, c'est une étoile de type naine jaune, et composée d'hydrogène...)

le trou noir (Le Trou noir (The Black Hole) est un film de science-fiction réalisé par Gary Nelson, produit par la Walt Disney Pictures et sorti en 1979. L'histoire est inspiré du roman Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne.)

Voie lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la...)

trou noir (En astrophysique, un trou noir est un objet massif dont le champ gravitationnel est si intense qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en...)



Le Télescope solaire à axions du CERN (CAST) utilise un prototype d'aimant dipolaire (développé à l'origine pour le LHC) pour détecter d'hypothétiques particules exotiques, appelées axions et caméléons (Image: Maximilien Brice/ CERN)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre) désigne la matière apparemment indétectable, invoquée pour rendre compte d'effets inattendus, notamment au sujet des galaxies. Différentes...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale » équivalent au...)

vélocité (VéloCité est un service de prêt gratuit mis en place par la ville d'Angers qui fournit aux personnes qui habitent ou travaillent à Angers des bicyclette aux couleurs de la ville.)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé dans...)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (999 999 999) et précède...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu.)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état...)



Konstantin Zioutas et Giovanni Cantatore, porte-parole de l'expérience CAST, ont participé à cette expérience avec laquelle on espérait détecter des particules exotiques émises par le trou noir situé au centre de notre galaxie (Image: Maximilien Brice/ CERN)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot fréquence sans précision,...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

Lune (La Lune est l'unique satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand satellite du système solaire avec un diamètre de...)

Le Télescope solaire à axions du CERN (CAST) utilise un prototype d'aimant dipolaire (développé à l'origine pour le LHC) pour détecter d'hypothétiques particules exotiques, appelées axions et caméléons, que l'on suppose émises par le coeur du. Dimanche, comme cela se produit une fois par an, le Soleil s'est trouvé aligné avecsitué au centre de la, notre. Jamais auparavant les chercheurs duCAST n'avaient tenté de détecter les nouvelles particules qui pourraient avoir été émises par ceou dans ses environs.", explique Konstantin Zioutas, porte-parole de l'expérience.Les axions et les caméléons sont étudiés parce que ces particules pourraient nous aider à comprendre laet l'noire, deux questions majeures de lacontemporaine. L'alignement permet aux chercheurs d'utiliser le Soleil comme s'il faisait partie de leur équipement, en se servant de sagravitationnelle comme d'une lentille permettant de faire converger des particules exotiques à faibletelles que les axions. Ce phénomène est connu sous le nom d'effet lenticulaire gravitationnel.", ajoute Konstantin Zioutas.Ce n'est pas la première fois qu'une expérience tente de mesurer des particules exotiques en provenance d'un trou noir, mais c'est la première fois que l'on espérait voir ces particules interagir avec lede l'aimant de CAST, pour pouvoir ensuite les observer en aval avec leà rayons X InGRID. L'équipe espère également pouvoir mesurer pour la première fois l'directe de ces particules avec la. Ce type d'interaction est essentiel pour les particules dont est peut-être constituée l'énergie noire, comme les caméléons.Kinetic Weakly Interacting Slim Particle detector", explique Giovanni Cantatore, porte-parole adjoint de CAST.Pour mesurer ces interactions, les chercheurs ont dû trouver un moyen de détecter les forces infinitésimales, plus légères qu'une bactérie, qui sont produites lorsque les caméléons viennent rebondir sur la matière.chameleon chopper", ajoute Giovanni Cantatore.L'expérience CAST a commencé à analyser lesrécoltées le 18 décembre. Les premiers résultats suggèrent toutefois que les chercheurs ne sont pas parvenus à observer de nouvelles particules provenant du trou noir. L'équipe va maintenant commencer à se préparer pour l'alignement de l'prochaine, qui comprendra aussi la", conclut Konstantin Zioutas.