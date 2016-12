Bénéfices de la stimulation trans-crânienne par courant continu

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...)

neurologie (La neurologie est la discipline médicale clinique qui étudie l'ensemble des maladies du système nerveux, et en particulier du cerveau....)

hôpital (Un hôpital est un lieu destiné à prendre en charge des personnes atteintes de pathologies et des traumatismes trop complexes pour pouvoir être traités à domicile ou...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un...)

cerveau (Le cerveau est le principal organe du système nerveux central des animaux. Le cerveau traite les informations en provenance des sens, contrôle de nombreuses fonctions du corps,...)

moelle épinière (La moelle épinière, ou moelle spinale, désigne la partie du système nerveux central prolongeant en dessous la medulla oblongata, ou bulbe rachidien, du tronc cérébral, et contenue dans le canal...)

stimulation (Une stimulation est un événement physique ou chimique qui active une ou plusieurs cellules réceptrices de l'organisme. La cellule traduit la stimulation par un...)

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui étudie et applique le traitement des maladies.)

maladie (La maladie est une altération des fonctions ou de la santé d'un organisme vivant, animal ou végétal.)

sens (SENS (Strategies for Engineered Negligible Senescence) est un projet scientifique qui a pour but l'extension radicale de l'espérance de vie humaine. Par une évolution progressive allant...)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

courant continu (Le courant continu (CC), par opposition au courant alternatif, est un courant électrique unidirectionnel : le courant circule à chaque instant dans le...)

peau (La peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus. Elle joue, entre autres, le rôle d'enveloppe protectrice du corps.)

crâne (Le crâne est une structure osseuse ou cartilagineuse de la tête, caractéristique des crâniates (dont font partie les vertébrés). Le...)

cortex (En biologie, le cortex (mot latin signifiant écorce) désigne la couche superficielle ou périphérique d'un tissu organique.)

courant électrique (Un courant électrique est un déplacement d'ensemble de porteurs de charge électrique, généralement des électrons, au sein d'un matériau conducteur. Ces déplacements...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par rapport à minuit heure...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être...)

patient (Dans le domaine de la médecine, le terme patient désigne couramment une personne recevant une attention médicale ou à qui est prodigué un soin.)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

service public (Un service public est une activité considérée comme étant d'intérêt général. Cette notion faisant appel à une appréciation pouvant être élargie ou rétrécie à volonté, elle ne permet pas de donner une définition parfaite et objective...)

santé (La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou...)

Référence publication:

La stimulation trans-crânienne par courant direct serait bénéfique dans le traitement de l'aphasie primaire progressive. C'est ce que vient de montrer une étude pré-thérapeutique menée par les équipes du Dr Marc Teichmann, praticien hospitalier audu département dede l'de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, et d'Antoni Valero-Cabré, directeur deau, tous deux rattachés à l'duet de la(AP-HP/CNRS/UPMC/Inserm). Leurs résultats ont été publiés dans la revuele 19 septembre 2016.Latrans-crânienne par courant direct serait bénéfique dans le traitement de l'aphasie primaire progressive. C'est ce que vient de montrer une étude pré-menée par les équipes du Dr Marc Teichmann, praticien hospitalier au sein du département de neurologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière AP-HP, et d'Antoni Valero-Cabré, directeur de recherche au CNRS, tous deux rattachés à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (AP-HP/CNRS/UPMC/Inserm). Leurs résultats ont été publiés dans la revue Annals of Neurology le 19 septembre 2016.L'aphasie primaire progressive (APP) est unedégénérative qui se caractérise par une perte progressive du langage. La forme la plus fréquente de l'APP, dite "sémantique", est définie par une perte progressive des concepts et dudes mots.Indépendamment de leur origine, dégénérative ou post-AVC, il n'y a pas de traitement validé pour les aphasies. Les études réalisées jusqu'à maintenant s'appuyaient sur de trop petites cohortes (souvent moins de 6 patients) ou sur des études de cas individuels, rendant difficile l'interprétation des résultats.Le Dr Marc Teichmann, praticien hospitalier au sein du département de neurologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de l'AP-HP et le Dr Antoni Valero-Cabré, directeur de recherche au CNRS, tous deux rattachés à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ont coordonné une étude sur douze patients atteints d'APP sémantique. Une méthodologie rigoureuse en double aveugle contre placebo a permis d'évaluer l'effet de la stimulation trans-crânienne par courant direct (tDCS) sur les capacités linguistiques/sémantiques.La tDCS est une stimulation non-invasive consistant à faireunde faible intensité au moyen de deux électrodes placées sur ladu. Comme elle ne génère pas de sensations particulières sur la région stimulée, ni les patients ni les médecins ne peuvent différencier la stimulation active du placebo.Les effets cliniques à court terme de trois types de stimulation (anodal-excitatrice dutemporal antérieur gauche ; cathodal-inhibitrice du cortex temporal antérieur droit ; stimulation placebo) ont été évalués lors de trois séances espacées d'une semaine. Les effets des trois types de stimulation ont ainsi pu être comparés.L'effet des stimulations a été évalué par un test sémantique multi-dimensions. L'analyse du contraste avant/après stimulation, en comparant la tDCS gauche et droite à la stimulation placebo a montré plusieurs effets significatifs: un gain de fonction pour les performances en sémantique verbale et un gain de fonction plus spécifiquement pour les catégories "vivants". Un modèle computationnel qui tenait compte de la localisation des électrodes et de la conductivité des différentes couches de tissus (de la peau du scalp jusqu'au cortex cérébral) a montré la bonne focalité de l'intervention sur la région antérieure du lobe temporal et l'efficacité dudélivré depuis le scalp sur le cortex cible.Il faut noter que la tDCS est moins coûteuse et plus facile d'utilisation que d'autres méthodes de modulation cérébrale non-invasive comme la stimulation magnétique transcrânienne (TMS).Cette étude pré-thérapeutique suscite maintenant l'espoir de développer des applications cliniques avec des effets plus durables pour les patients atteints d'aphasies d'origine dégénérative. Un protocole à ambition thérapeutique, utilisant des stimulations répétées pendant 10pour induire un effet de plusieurs, promu par des mécanismes de neuroplasticité, a été élaboré et a obtenu récemment une promotion de l'AP-HP. En cas d'efficacité, le procédé de plusieurs jours consécutifs de stimulation pourra être répété dès que les effets bénéfiques s'estompent.A terme, ces traitements par stimulation pourraient être personnalisés en fonction des paramètres crâniens, de laet de la distribution lésionnelles de chaque, afin d'optimiser la stimulation pour obtenir des effets thérapeutiques significatifs et durables chez tous les patients. Direct current stimulation over the anterior temporal areas boosts semantic processing in primary progressive aphasia . Teichmann M, Lesoil C, Godard J, Vernet M, Bertrand A, Levy R, Dubois B, Lemoine L, Truong DQ, Bikson M, Kas A, Valero-Cabré A. Ann Neurol. 2016 Sep 19. doi: 10.1002/ana.24766.