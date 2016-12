Au-delà de l'autonomie, des questions environnementales

Quel futur pour les batteries ?

Référence:

Contact chercheur:

Depuis quelques années, les batteries sont entrées dans leur âge d'or. Mais quelles sont les voies les plus prometteuses pour pousser plus loin leurs performances et leur compatibilité environnementale ? Au-delà de la simple autonomie, quels éléments utiliser pour produire des batteries encore plus efficaces et peu polluantes ? Comment s'assurer qu'elles survivent longtemps ? Comment identifier rapidement une cellule défectueuse pour vite la remplacer ou la réparer ? C'est à ces questions qu'un professeur du Laboratoiredu solide et(CNRS /de France), en collaboration avec une chercheuse britannique de l'de Cambridge, apportent des éléments de réponse dans un article publié dans la revueLes besoins croissant en batteries, notamment pour l'industrieet le stockage stationnaire des énergies renouvelables, reposent sur laLi-ion et mettent une fortesur les ressources en. Même si une pénurie n'est pas encore à craindre pour les prochaines années, les chercheurs travaillent sur des technologies utilisant descontenant peu ou pas de lithium comme le Na-ion, des technologies plus facilement recyclables...Les deux chercheurs mettent en avant l'exemple du LiFePO4 (und'électrode positive pour batteries Li-ion largement commercialisé et synthétisable à bassene contenant que duet du, deux composés très abondants sur Terre). Même s'il souffre d'une pénalité dans sad'énergie (autonomie) il est de plus en plus employé dans les véhicules électriques. On est ici à l'de composés comme le LiCoO2, très utilisé dans les smartphones, mais contenant du cobalt rare, cher et toxique.Une autre, à moyen terme, seraient de quitterla technologie Li-ion pour se tourner vers des technologies comme le Li/S, le Na-ion, le Mg-ion, le Ca-ion, le Li-air.Toutes ces technologies présentent des avantages que ce soit en termes d'abondance (leest 1000 fois plus abondant que le lithium; le calcium, 3000 fois plus) ou en termes decomme avec les électrodes organiques ou les liants obtenus à partir de ressources naturelles comme la CMC (carboxyméthylcellulose). Les verrous de ces batteries du futur sont cependant nombreux. Par exemple, dans le cas des batteries Mg-ion il y a une difficulté à identifier des matériaux capables d'insérer les ions Mg2+ au-delà de 1.3V et de trouver des électrolytes compatibles. Mais les avancées sont rapides, par exemple, dans le cas des batteries Na-ion où CNRS et le CEA ont mis au point via le RS2E (Réseau sur le Stockage Electrochimique de l'Energie du CNRS) un prototype viable en cours de valorisation pré-industrielle.Un autre défi va être d'allonger la durée dedes "packs" de batteries pour véhicules électriques (composés de batteries plus petites, ou cellules, pouvant connaître des défaillances mettant en danger laglobale du pack) et surtout de donner une deuxième vie à ces "packs" de batteries. La "deuxième vie" correspond à la réutilisation d'une batterie sur unmoins demandeur après une baisse significative de son autonomie (en général 20%). Un marché prometteur qui intéresse déjà les industriels du. Mais là aussi des questions se posent: comment déterminer la valeur de la batterie "usagée" ? Son état de santé ?Les chercheurs proposent de s'inspirer de la médecine individualisée avec l'utilisation devoire deoptiques directement placées dans des cellules 18650 pour mesurer la température, la pression... Ils appellent à lancer des efforts deimportants dans le domaine afin de développer ce genre de méthodes "passives", non destructives (sans influences sur la batterie) et utilisables dans l'industrie.Cela permettrait d'améliorer la traçabilité de la batterie au cours de ses nombreuses vies (grâce à unemondiale) et d'en augmenter ainsi la durée de vie par l'identification des défaillances enréel. En cas de défaillances, les chercheurs proposent même d'aller jusqu'à leur "" par intervention extérieure ou par l'utilisation de matériaux auto-réparant (self-healing materials).Un nouveau paradigme s'ouvre-t-il ?CP Grey & JM TarasconSustainability and in situ monitoring for batteryNature Materials 20 décembre 2016Jean-Marie Tarascon,