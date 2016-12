Des explosions de vésicules par la lumière pour mimer les réactions cellulaires

Observations au microscope confocal de trois types de vésicules. En rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus sombre comme le bleu de...) vert (Le vert est une couleur complémentaire correspondant à la lumière qui a une longueur d'onde comprise entre 490 et 570 nm. L'œil humain possède un récepteur, appelé cône M, dont la bande passante est axée...)

© Peyret et al. 2016.

Les cellules abritent en leur sein une multitude de réactions chimiques dont les scientifiques envient la précision. Une équipe de chercheurs du CNRS, de Bordeaux INP et de l'université de Bordeaux s'est rapprochée de ce niveau de maîtrise en contrôlant l'de polymersomes par. Ces sphères polymères creuses, qui peuvent mimer certaines fonctions cellulaires, réagissent à uned'spécifique et libèrent ainsi leur contenu sur. Ces travaux ont été publiés dansLes polymersomes sont des vésicules artificielles qui peuvent mimer les organelles, les compartiments que l'on retrouve naturellement dans les cellules à noyau. Les chercheurs ont ici encapsulé des molécules fluorescentes dans des polymersomes "géants", d'une dizaine de micromètres de. Ces groupements fluorescents ont la particularité de se décomposer sous l'action de la, mais seulement à une longueur d'onde spécifique. Une irradiation adaptée dégrade ces molécules et augmente ainsi la concentration en soluté à l'intérieur des polymersomes. Cela entraine un déséquilibre qui, comme les polymersomes sont peu perméables, ne peut pas être compensé suffisamment rapidement. Les vésicules sont alors contraintes de se rompre.L'équipe a conçu trois types de polymersomes contenant chacun un groupement fluorescent distinct, afin qu'ils réagissent à des longueurs d'onde différentes. Les chercheurs atteignent un tel niveau dequ'ils peuvent observer les vésicules et les viser individuellement à l'aide d'un microscope confocal équipé de lasers adéquats. Au-delà de la lumière, d'autres moyens de contrôle sont actuellement développés par les chercheurs pour faire éclater les microvésicules: la, le pH, les champs magnétiques... Ces travaux pourraient avoir des applications médicales à long terme, mais les chercheurs étudient pour l'la possibilité de libérer des substances de façon contrôlée aude cellules polymères artificielles, afin de pouvoir reproduire et mieux comprendre certaines des réactions métaboliques de la cellule biologique.Les chercheurs appartiennent au Laboratoire dedes polymères organiques et à l'des sciences moléculaires, tous deux sous tutelle du, de l'et de Bordeaux INP. Ces travaux ont bénéficié du financement ANR NO-SynthCell.