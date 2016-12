Des robots pourraient bientôt aider les personnes âgées

Une nouvelle plateforme en ligne destinée aux personnes âgées et la perspective de fabriquer des robots interactifs complétant cette plateforme, devraient améliorer la vie des personnes âgées en Europe.Avec une espérance de vie dépassant 80 ans et une augmentation importante dude personnes âgées, leeuropéen devra faire face à des défis sociaux et économiques considérables. LeSOCIALROBOT (SocialRobot), financé par l'UE, a étudié comment les technologies de l'information et de la(TIC) peuvent aider les personnes âgées à rester actives et en bonne. Pour atteindre ses objectifs, il a cherché à favoriser le transfert de connaissances et à créer des synergies entre les universités et l'industrie.L'une des principales priorités du projet était d'intégrer des technologies robotiques de pointe à des communautés et des services d'aide sociale virtuels, afin d'améliorer l'autonomie et la. Il a fallu pour cela préciser les besoins des personnes âgées, liés par exemple au déclin cognitif ou à une mobilité réduite, et favoriser un soutien virtuel duguidé par les membres de la famille, les amis et les voisins. Au-delà de la mise en évidence des besoins des personnes âgées et du développement d'une plateforme et d'uncommunautaire de robots, le projet a également conduit une analyse comportementale afin de s'adapter aux relations sociales et aux situations des personnes âgées.SOCIALROBOT a ensuite développé la plateforme SocialRobot, définissant la conception et l'nécessaires pour le système. Il a testé les services les services de TIC de la plateforme, qui comprennent les soins et le, la surveillance de la mobilité, et des conseils. Ces efforts ont préparé le concept pour son entrée sur le marché de la robotique sociale, un partenaire du projet ayant entrepris la construction de prototypes de robots destinés à aider les personnes âgées.Dans son, le projet a débouché sur des résultats utiles et concrets qui ont été diffusés par le biais de conférences, d'atelier et de publications. Plusieurs des solutions et innovations proposées ont été intégrées à de nouvelles plateformes en ligne, le milieu universitaire et l'industrie ayant manifesté leur intérêt pour exploiter ces résultats. Cela devrait assurer une meilleure qualité deaux personnes âgées et aider l'à faire face aurapide de sa population. Un nouveau projet de H2020, GROWMEUP, utilise comme noyau la plateforme SocialRobot.Pour plus d'information voir: projet GROWMEUP