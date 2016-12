Les lacs du monde: état des lieux

Des lacunes à combler

Que se passe-t-il sous la surface ?

L'héritage glaciaire du Canada

Référence publication:

Le rivage total des lacs de la planète dépasse plus de quatre fois la longueur du littoral marin mondial. Et si les eaux lacustres étaient déversées sur laterrestre, elles formeraient une étendue de 1,3 mètre de profondeur.Ce n'est là qu'un aperçu desvertigineuses tirées de lala plus vaste à cesur les lacs de la, compilée par des géographes de l'Université McGill. Publiée dans, leur étude éclairera les scientifiques sur le rôle de premier plan que jouent les lacs dans les mécanismes environnementaux complexes de la Terre : cycle hydrologique et météo ainsi que, distribution dans le milieu environnant ou entreposage des polluants et des nutriments." La planète change, et les lacs aussi ", constate Bernhard Lehner, auteur en chef et professeur agrégé au Département dede l'Université McGill. " Certains lacs disparaissent par manque d', tandis que d'autres se forment ou s'étendent là où les précipitations sont plus abondantes. Il importe donc de dresser un état des lieux pour comprendre les changements que subissent les lacs, surveiller l'évolution de laet évaluer les répercussions environnementales à l'échelle de la planète. "Bien que les lacs soient examinés sous toutes leurs coutures dans certaines régions du, on dénote des lacunes importantes dans lesà l'échelle mondiale. On peut mesurer directement laou le rivage d'un, par exemple à l'aide d'une carte ou d'images satellites. Toutefois, lorsque vient le moment d'évaluer lad'eau emprisonnée sous la, les choses se corsent.On a longtemps cru que les lacs étaient généralement plus profonds en région vallonneuse ou montagneuse qu'enplat. C'était toutefois une hypothèse intuitive : en effet, jusqu'à récemment, il était pour ainsi dire impossible d'établir clairement un lien entre les ondulations duet la profondeur d'un lac.Cependant, grâce aux avancées de la, nous pouvons aujourd'hui mesurer le relief avec précision. Les chercheurs de McGill ont ainsi pu étudier la corrélation entre les dénivellationsde divers lacs et les milliers de relevés existants leur indiquant sur la profondeur de ces lacs. Soit dit en passant, les lacs avaient effectivement tendance à être plus profonds en région vallonneuse. Puis, au moyen de modèles informatiques, ils ont procédé à une extrapolation, appliquant ces calculs à tous les lacs non évalués de la. À partir de ces résultats, ils ont calculé led'eau contenu dans plus de 1,4 million de lacs d'une superficie dépassant 10 hectares, soit environ 14 terrains de soccer. La réponse : plus de 180 000 kilomètres cubes.Les chercheurs ont également évalué le " temps de séjour " de l'eau dans chacun des lacs, c'est-à-dire leécoulé entre le moment où l'eau se déverse dans le lac et celui où elle s'en échappe. Le temps de séjour moyen est d'environ cinq ans pour l'des lacs, mais, dans de nombreux cas, il est beaucoup plus court. Et, à l'autre extrême, on dénombre plus de 3 000 lacs dans lesquels l'eau peut séjourner pendant une centaine d'années, voire davantage.Selon les estimations des chercheurs, il y aurait plus de sept millions dede rivages lacustres sur Terre. Cette distance correspond à environ 10 allers-retours entre la Terre et la. " Lorsqu'on pense aux multiples interactions entre le lac et ses environs, à ce milieu qui,en servant d'habitat aux espèces aquatiques et amphibies, peut également contribuer à la production de, on mesure pleinement l'importance des lacs dans les écosystèmes de notre planète ", fait observer Mathis Messager, auteur principal de l'étude, qui a travaillé à ceà titre d'étudiant au premier cycle, dans le laboratoire du Pr Lehner.Des lacs se forment constamment sous l'effet de processus géologiques et environnementaux naturels qui se déroulent sur de longues périodes; aussi la distribution actuelle des lacs terrestres n'est-elle qu'un instantané d'un. Les 10 plus grands lacs du monde renferment environ 85 % des eaux lacustres de la Terre. Les 15 % restants sont répartis dans plus de 1,4 million de lacs situés pour la plupart au Canada. En effet, 62 % des lacs du monde sont sur lecanadien, qui compte près de 900 000 lacs d'une superficie supérieure à 10 hectares. Ces lacs sont issus de l'érosion des glaciers, suivie de leur fonte à la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 10 000 ans.L'équipe de McGill mettra sa base de données à la disposition des chercheurs du monde entier. Elle s'efforce d'ailleurs d'y apporter quelques améliorations, par exemple par l'ajout de données sur les bassins hydrographiques qui alimentent les lacs." On entend souvent dire qu'on connaît mieux la surface de la lune ou de la planète Mars que le plancher des océans ", souligne le Pr Lehner. " On pourrait en dire autant du fond des lacs. Bien que, dans un, les lacs soient plus faciles à étudier que les vastes étendues océaniques, il reste qu'on en sait fort peu sur ce qui se déroule dans les eaux lacustres de la Terre. "Cette étude a été financée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.L'article " Estimating the volume and age of water stored in global lakes using a geostatistical approach ", par Mathis Loïc Messager, Bernhard Lehner, Günther Grill, Irena Nedeva et Oliver Schmitt, a été publié en ligne dans Nature Communications, le 15 décembre 2016. DOI: 10.1038/NCOMMS13603