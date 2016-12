Découverte d'une étoile géante dont la composition chimique intrigue

Le carré central montre l'étoile anormale au milieu du champ stellaire télescope spatial NASA absorption aluminium

Des astronomes de l'Institut UTINAM (Observatoire des sciences de l'univers THETA de Franche-Comté Bourgogne, CNRS, Université de Franche-Comté) ont découvert une étoile, 2M16011638-1201525 ayant une composition chimique très particulière.Cette équipeparticipait à un grand relevé international, APOGEE, dont le but est d'étudier l'évolution de la. Environ 150 000 étoiles ont été observées dans l'grâce aude 2,5 mètres de l'Observatoire Apacheau Nouveau Mexique aude la collaboration internationale SDSS4, Sloan Digital Sky Survey - IV. Le relevé fournit des mesures d'abondances pour 15 éléments chimiques différents avec une précision inégalée. Le spectre indique également laeffective, la, la métallicité et laradiale (ou vitesse Doppler) de chaque. Grâce à ces informations leévolutif de l'étoile, ainsi qu'une estimation de sa distance et de son âge, peuvent être déduits par les chercheurs.Lors de leurs, les astronomes de l'UTINAM (Univers,, Interfaces Nanostructures,et, Molécules) ont été intrigués par 2M16011638-1201525: "Quand nous observons le spectre de cette étoile, on voit des raies très fortes correspondant aux éléments chimiques comme le, l'aluminium, le magnésium et l'. De telles abondances n'ont été observées que dans des étoiles nées dans des amas extrêmement denses, les amas globulaires et à une époque très ancienne, dans le halo de la", commente José Fernández Trincado.Jusqu'alors la communauté pensait que les amas globulaires étaient formés d'étoiles ayant toutes la même composition chimique parce qu'elles se formaient en untrès court. Depuis quelques années, des abondances non homogènes sont observées. En particulier certaines étoiles montrent une anti-corrélation Mg/Al. Il semble donc que les amas ont eu plusieurs épisodes de formation d'étoiles, la deuxième génération étant "polluée" par la première.Les astronomes considèrent que l'étoile particulière 2M16011638-1201525 a pu s'échapper d'un tel amas, ou bien qu'elle est und'un amas aujourd'hui disloqué. Depuis, environ une douzaine d'étoiles similaires ont été découvertes, mais aucune n'a une composition aussi extrême.Ces étoiles fossiles de la formation précoce d'amas globulaires permettent de mieux comprendre une époque importante de l'histoire de notre Galaxie: "2M16011638-1201525 est comme un laboratoire pour découvrir des raies spectrales d'éléments lourds", explique Sten Hasselquist, étudiant à l'du Nouveau Mexique aux USA, qui a trouvé desde néodyme dans cette étoile, à l'aide d'un spectrographe installé à l'Observatoire Européen. Le néodyme est un élément lourd, de la famille des lanthanides, formé pardedans le coeur de l'étoile.Cette découverte aide les astronomes, à mieux comprendre le processus de formation des étoiles, et elle pourrait leur fournir des informations précieuses sur laatomique.