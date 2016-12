Faciliter la recherche dans les bibliothèques numériques du web



Illustration: StoM

Les derniers travaux en matière de techniques sémantiques ont conduit au développement et à la promotion d'un nouveld'annotation, puissant, en soutien de bibliothèques numériques. Ils se sont aussi traduits par une nouvelle solution logicielle, pour organiser plus efficacement les manifestations d'entreprise ou de divertissements.LeSEMLIB (Semantic tools for digital libraries), financé par l'UE, développait il y a quelques années de nouveaux logiciels pour faciliter ladans les bibliothèques numériques. Il s'agissait notamment de deux logiciels rendant les recherches plus efficaces et rapides.L'un de ces outils est un système pour annoter des pages web et relier ces annotations à d'autres pages ou objets web. Il estpour les projets en collaboration et pour présenter les connexions entre des objets apparemment sans rapport.L'autre outil est un système dedesconnexes, qui utilise des techniques sémantiques pour proposer d'autres informations similaires.Début 2016, le projet STOM (SemLib to Market), financé par l'UE, a poussé plus avant ces travaux révolutionnaires, supervisant l'exploitation commerciale des résultats du projet précédent: Pundit et EventPlace.Pundit utilise des techniques deet présente unecohérente et élégante. On peut le considérer comme le summum de l'annotation web, pour faciliter la mise en avant, le commentaire et la création d'annotations sémantiques sur des fragments de texte d'uneEventPlace est une solution complète de service pour les manifestations. Elle facilite l', la connexion et ladu public ciblé, et la création d'un ressenti et d'informations attrayants. Il convient à tous les types et tailles de manifestations, publiques comme d'entreprise, et soutient tous les besoins des organisateurs et des planificateurs ende, pour toutes les phases du cycle de: avant, pendant et après.Pour atteindre ses buts, le projet STOM a examiné des scénarios professionnels d'exploitation, ce qui a souligné le fort potentiel de ces deux produits pour les marchés B2B et B2C. Il a réalisé des versions dedes produits, afin d'analyser leur utilisation et de les optimiser ende la commercialisation.L'équipe du projet a ensuite mis àsonet commercialisé les nouveaux produits via divers canaux web, ainsi que lors de plusieurs manifestations et conférences. Elle a déterminé les segments de marché concernés, à savoir pour Pundit les chercheurs en, des professionnels comme les journalistes, les juristes et les docteurs, ainsi que les étudiants et les enseignants, et pour EventPlace les organisateurs de manifestations.Pundit et EventPlace sont bien positionnées pour devenir d'importantes solutions sur le marché.Pour plus d'information voir:- projet STOM - projet Pundit - projet EventPlace