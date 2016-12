Certificat qualité de l'air: un nouveau véhicule non polluant

Les 7 classes de certificats, allant du moins polluant au plus polluant.

En premier le certificat destiné aux hybrides particules cosmiques - traction animale.

© Techno-Sciencenet

Face aux pics de pollution dans certaines agglomérations et afin de préserver la qualité de l'air durant les périodes où les normes sont dépassées, un "certificat qualité de l'air" est prévu pour favoriser les véhicules moins polluants.Ainsi le dispositif du certificat qualité de l'vise à donner la possibilité aux utilisateurs des véhicules les moins polluants de bénéficier d'avantages deen toutes périodes.On distingue 6 classes destinées aux véhicules les plus propres (voir www.certificat-air.gouv.fr ). La nomenclature s'appuie sur les émissions polluantes desparticulières, des 2- 3et quadricycles, deslourds, dont les. Elle comporte 6 classes en fonction de la motorisation et de l'âge du, dont une classe spécifique est réservée aux véhicules électriques "émission".Cette disposition a été prise afin de tenir compte de la circulation dans nos villes d'un véhicule d'un nouveau type, fonctionnant avec des batteries totalement innovantes, se rechargeant de manière naturelle car capables de capter l'cosmique. Pour bien comprendre son fonctionnement nous devons le présenter comme un véhiculefaisant appel aucosmique et à la traction animale.Ce type de véhicule pourra circuler sans aucune restriction et le certificat qui lui est destiné est classé en première position car non seulement il émet zéro polluant, mais sonn'a pas donné lieu à des émissions polluantes lors de sa constitution.Joyeux Noël à toutes et à tous....