» Mesure des vagues sous la banquise

Vue aérienne du navire Sikuliaq à quelques kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international. Il est défini comme la distance parcourue par la lumière dans le vide en 1/299 792 458 seconde.) campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est caractérisée par une...) mer de Beaufort (La mer de Beaufort est une partie de l'océan Arctique et s'étend sur une superficie d'environ 450 000 km² au nord des côtes de l'Alaska (États-Unis), du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest (Canada) et à l'ouest...)

Une équipe internationale menée par le Laboratoire d'océanographie physique et spatiale (LOPS/IUEM, CNRS / UBO / Ifremer / IRD) vient de valider une nouvelle méthode d'analyse des images radar à synthèse d'ouverture, fournies notamment par les satellites Sentinel 1A/1B de l'ESA. Grâce à cette méthode, qui permet de mesurer lades vagues se propageant sous laet enlibre, il va être désormais possible d'analyser plus finement lade bord des banquisesetLe bord de glace de laévolue sous l'effet du gel et du dégel, deset des courants, mais aussi des vagues. Or, ces dernières sont assez mal connues, en particulier celles se propageant sous la glace et dont on ne savait pas jusqu'à cemesurer la hauteur.Une équipe internationale menée par le LOPS a proposé une nouvelle méthode d'analyse des imagesà synthèse d'ouverture, en particulier de celles fournies par les satellites Sentinel 1A/1B de l'(ESA), visant à mesurer la hauteur des vagues se propageant sous la glace et en eau libre.Tant que la scènepar le radar à synthèse d'ouverture est figée, les images qu'il fournit ressemblent à des photographies. En revanche,mouvement d'unau moment de la prise d'image se traduit par une position déplacée de cet objet, dans la direction de vol du. Ceest d'autant plus grand que l'objet va vite et qu'il se déplace verticalement, ou plus précisément en direction du. Ainsi, une(en direction du satellite) de 1 km/h donnera un déplacement pouvant aller jusqu'à 25 m. En conséquence, les mouvements alternatifs des vagues qui soulèvent la glace font apparaître dans l'image radar des bandes brillantes qui donnent l'illusion que la glace s'empile là où les déplacements. On peut interpréter l'intensité de ces bandes brillantes en termes de vitesses de ladont on déduit les hauteurs des vagues.Effet des vagues (en haut) sur la distorsion d'une image radar: les mouvements de la surface (flèches rouges) se traduisent par un déplacement sur l'image dans la direction de vol du satellite. Ainsi la plaque de glace A est décalée vers l'avant, alors que la plaque B est décalée vers l'arrière La convergence de ces déplacements donne une bande brillante.Lignes claires (sortes d'empreintes digitales) créées par le traitement du radar à synthèse d'ouverture et dues aux vitesses verticales associées aux vagues qui soulèvent la banquise. Ces lignes sont "floutées" si les mouvements sont rapides ou associés à des vagues courtes. Le reflet en forme d'étoile est la signature radar du R/V Sikuliaq.Cette méthodebeaucoup mieux au niveau de la banquise qu'en eau libre car la glace dedissipe assez rapidement les vagues de haute. En effet, étant donné que pour une hauteur, les vitesses verticales augmentent avec la fréquence, la présence de vagues de haute fréquence va rajouter des déplacements sur l'image radar, ce qui va générer un effet de floutage de l'image. Si ces déplacements atteignent lad'des vagues de basse fréquence, les bandes brillantes associées aux deux types de vagues vont se mélanger jusqu'à fairedisparaître l'empreinte des vagues. C'est ainsi que sur les images radar, on peut voir surgir, au bord de la banquise, des vagues qui ont l'd'arriver de nulle part.Pour valider quantitativement cette méthode, les chercheurs ont réalisé des mesures de vagues, d'une part dans l'eau libre à l'aide de bouées dérivantes et d'autre part à l'intérieur de la banquise depuis le navireSikuliaq.Ces mesures leur ont permis de vérifier la fortedes vagues de haute fréquence par la glace de mer, et la validité, en présence de glace de mer, de la relation théorique entre d'une part les vitesses verticales des différentes composantes du spectre des vagues, et d'autre part les variations d'intensité de l'image radar, à l'échelle des vagues de basse fréquence, et l'effet de floutagepar les hautes fréquences.Ces travaux ont permis de démontrer qu'il était possible d'utiliser quantitativement les empreintes des vagues sur les images radar pour déterminer leurs vitesses verticales (voir une image radar complète: http://bit.ly/2h3exHY ). On déduit ensuite la hauteur et l'grâce à la relation théoriques entre vitesse et déplacementqui ne dépend que de la longueur d'onde, laquelle est directement visible sur l'image radar. De pouvoir ainsi connaître l'évolution de l'des vagues qui se propagent sous la glace va permettre d'analyser plus finement la dynamique du bord de glace en Arctique et en Antarctique. Pour ce faire, les chercheurs ont d'et déjà un grandde données à leur disposition car l'ESA a fortement augmenté depuis mi-2015 la couverture en images radar haute résolution permettant de faire de telles analyses.Ce travail a été réalisé dans le cadre de deux projets de: "Ships and waves reaching the Arctic" (SWARP), financé par l'Union européenne, qui se focalise sur l'par satellite et la modélisation, et un programme de recherche de l'U.S. Navy, qui se focalise sur la mer de Beaufort, aude l'Alaska, avec de gros efforts de mesures à la mer.