Première lumière pour la bande 5 d'ALMA

Le Vaste Réseau (Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA) au Chili vient de débuter ses observations dans une nouvelle région du spectre électromagnétique. Cette évolution fait suite à l'installation, sur les antennes du télescope, de nouveaux récepteurs capables de détecter des signaux radio dont lad's'étend de 1,4 à 1,8 millimètres - un domaine jusque-là inexploité par ALMA. Cette mise à niveau permet aux astronomes de capter les faibles signatures de lad'aude l'proche.ALMA capte les ondes radio de basse- situées à l'une des extrémités du- en provenance de l'Univers. Grâce à l'installation de récepteurs de bande 5, la gamme de fréquences radio accessibles à ALMA s'est étendue, ouvrant par là-même de nouvelles possibilités, en termes d'Leonardo Testi,endu programme ALMA, expliquel'intérêt de cette mise à niveau: "Les nouveauxfaciliteront la détection, au sein duainsi que dans des régions plus éloignées de notre, voire au-delà, des molécules d'eau dont la présence conditionne latelle que nous la connaissons. Ces détecteurs nouvellement installés permettront en outre à ALMA de rechercher lesdeionisé au sein de l'Univers primordial."L'exceptionnelle localisation d'ALMA, à quelque 5000 mètres d'sur le plateau aride de Chajnantor au Chili, rend possible ce type d'observations. L'terrestre étant partiellement composée de molécules d'eau, les observatoires implantés au sein d'environnements caractérisés par une élévation et une aridité plus faibles rencontrent davantage de difficultés pour identifier l'origine des émissions en provenance de l'espace. La formidable sensibilité d'ALMA, doublée d'une résolution angulaire élevée, lui permettent désormais de détecter, à la longueur d'désirée, les traces d'eau les plus infimes au sein de l'Univers localLe récepteur de bande 5 a été conçu par le Groupe de Développement de Récepteurs Avancés (GARD) de l'Observatoire Spatial Onsala,deChalmers en Suède. Il a été testé sur l'instrument SEPIA qui équipe leAPEX. Ces observations ont par ailleurs permis de sélectionner les cibles appropriées aux premiers tests des récepteurs sur ALMA.Les premiers récepteurs ont été produits et livrés à ALMA au cours du premier semestre 2015 par un consortium composé de l'Ecole deendes Pays-Bas (NOVA), de GARD, et de l'Observatoire National de(NRAO) responsable de l'local. Les récepteurs sont à présent installés et seront bientôt prêts à être utilisés par la communauté des astronomes.Afin de tester les récepteurs nouvellement installés, des observations de divers objets parmi lesquels figurent les galaxies enArp 220, une régionde formation d'étoiles située à proximité du centre de laet uneet poussiéreuse sur led'exploser en, ont été effectuéesAfin de traiter leset de s'assurer de leur qualité, des astronomes ainsi que des spécialistes techniques de l'ESO et du Centre Régional Européen d'ALMA (ARC), se sont réunis à l'Observatoire Spatial Onsala en Suède, dans le cadre d'une "Semaine dédiée à la Bande 5" organisée par la branche nordique de l'ARC. Les résultats finaux viennent d'être mis à disposition de la communauté internationale des astronomes.Robert Laing, l'un des membres de l'équipe à l'ESO, se montre optimiste quant aux perspectives d'd'ALMA dans la bande 5: "Les premiers résultats obtenus au moyen d'unlimité d'antennes sont très encourageants. A l'avenir, la sensibilité et la résolution angulaire élevées duALMA dans son intégralité nous permettront de précisément cartographier l'eau contenue au sein d'un vasted'objets parmi lesquels: les étoiles en formation et les étoiles évoluées, leet les régions situées à proximité de trous noirs supermassifs."