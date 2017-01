Un matériau nanoporeux pour la purification des gaz

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les...)

catalyse (La catalyse est l'action d'une substance appelée catalyseur sur une transformation chimique dans le but de modifier sa vitesse de réaction. Le...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base...)

hybride (En génétique, l'hybride est le croisement de deux individus de deux variétés, sous-espèces (croisement intraspécifique), espèces (croisement interspécifique) ou genres (croisement...)

gaz naturel (Le gaz naturel est un combustible fossile, il s'agit d'un mélange d'hydrocarbures présent naturellement dans des roches poreuses sous forme gazeuse.)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les...)

azote (L'azote est un élément chimique de la famille des pnictogènes, de symbole N et de numéro atomique 7. Dans le langage courant,...)

méthane (Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est le plus simple composé de la famille des alcanes. C'est un gaz que l'on trouve à l'état naturel et qui est...)

oxygène (L’oxygène est un élément chimique de la famille des chalcogènes, de symbole O et de numéro atomique 8.)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque chose ou son résultat. Plus particulièrement il est employé dans plusieurs...)



Simulation numérique de la distribution des molécules d'azote et de méthane dans les cages du MOF

capture (Une capture, dans le domaine de l'astronautique, est un processus par lequel un objet céleste, qui passe au voisinage d'un astre, est retenu dans la gravisphère de ce dernier. La capture de l'objet céleste aboutit à sa...)

dioxyde de carbone (Le dioxyde de carbone (appelé parfois, de façon impropre « gaz carbonique ») est un composé chimique composé d'un atome de carbone et de deux atomes d'oxygène et dont la formule brute...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

encapsulation (L'encapsulation en général est la notion de mettre une chose dans une autre. En imageant, on peut voir que cette chose est mise dans une capsule. En particulier, on peut retrouver ce terme dans plusieurs domaines :)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière...)

Framework (Un framework est un espace de travail modulaire. C'est un ensemble de bibliothèques et de conventions permettant le développement rapide d'applications. Il fournit...)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que des liaisons ioniques dans le cas des métaux alcalins....)

dimension (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou...)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces solides des adsorbants selon divers...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé...)

clef (Au sens propre, la clef ou clé (les deux orthographes sont correctes) est un dispositif amovible permettant d'actionner un mécanisme.)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec une autre. Il est généralement constitué d'un noyau...)

cryogénie (La cryogénie est l'étude et la production des basses températures (inférieures à -150 °C) dans le but de comprendre les phénomènes physiques qui s'y manifestent....)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par...)

Référence publication:

Sun (Sun Microsystems (NASDAQ : SUNW) est un constructeur d'ordinateurs et un éditeur de logiciels américain.)

Serre (Une serre est une structure généralement close destinée à la production agricole. Elle vise à soustraire aux éléments climatiques les cultures produites pour l'alimentation ou le plaisir...)

Guillaume (Guillaume est un prénom masculin d'origine germanique. Le nom vient de Wille, volonté et Helm, heaume, casque, protection.)

ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à partir de l'adjectif grec ἰόν (ion), se traduisant par...)

Contact chercheur:

Véritables éponges de l'infiniment petit, les matériaux nanoporeux permettent notamment de capturer sélectivement des molécules deou de, phénomène qui revêt un intérêt majeur dans de nombreux procédés industriels. Un consortium franco-coréen comprenant des chercheurs de l'Charles Gerhardt Montpellier (CNRS/Université Montpellier/ENSCM), de l'Institut desporeux de(CNRS/ENS/ESPCI) et du Laboratoireet spectrochimie (CNRS/Normandie Université/ENSICAEN) a identifié unporeux cristallisé qui, une fois déshydraté, s'avère capable de purifier leet l'en fixant sélectivement l'gazeux en présence deou d'. Publiés dans la revue, ces travaux permettent d'envisager des procédés industriels plus efficaces dede gaz.Ladedans l'air ambiant, le stockage de l'ou l'de médicaments... Autant d'applications d'intérêt industriel majeur qui peuvent faire appel à des matériaux nanoporeux.... Ces matériaux peuvent en effet utiliser la grandedéployée dans leurs cavités microscopiques pour capter d'importantes quantités de molécules sur des sites spécifiques.Un consortium franco-coréen a identifié un matériau hybride poreux cristallisé, communément appelé Metal-Organic(MOF), capable de fixer préférentiellement l'azote gazeux en présence de méthane ou d'oxygène. Ce sont des simulations moléculaires qui ontd'abord permis de guider le choix de la nature dupour la fixation sélective de l'azote. Le MOF ainsi façonné est constitué de petites unités métalliques de Cr(III) associées à des ligands carboxylates qui forment des réseaux de cages de grande(plus de 20 Angströms). Les molécules gazeuses d'azote peuvent ainsi pénétrer à l'intérieur et se fixer sur les centres métalliques en restant stables.Des mesures d'réalisées sousont ensuite démontré que ce solide présente des performances exceptionnelles pour l'adsorption sélective de l'azote en présence de méthane ou d'oxygène et des simulations moléculaires sont parvenues à en décrire l'origine en confirmant le rôlede l'entre l'azote et lesde Cr(III).Ces résultats ont permis d'identifier pour la première fois un matériau facilement recyclable, capable de purifier le gaz naturel (notamment constitué majoritairement de méthane, mais en présence de concentrations élevées d'azote) sans utiliser les procédés couramment employés comme la, le plus souvent énergivores. Aucun solide poreux n'avait permis à cede réaliser ce type de séparation en piégeant les molécules d'azote par interactions avec les atomes du pore. Ce même matériau présente par ailleurs des performances encore meilleures que les adsorbants employés commercialement pour la purification de l'air avec une pureté accrue et des quantités d'azote adsorbées plus de deux fois supérieures. Ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives à l'échelle industrielle pour la séparation de gaz.Ji Woong Yoon, Hyunju Chang, Seung-Joon Lee, Young Kyu Hwang, Do-Young Hong, Su-Kyung Lee, JiLee, Seunghun Jang, Tae-Ung Yoon, Kijeong Kwac, Yousung Jung, Renjith S. Pillai, Florian Faucher, Alexandre Vimont, Marco Daturi, Gérard Férey, ChristianMaurin, Youn-Sang Bae & Jong-San ChangSelective nitrogen capture by porous hybrid materials containing accessible transition metalsitesNature Materials 19 Décembre 2016Guillaume Maurin, Institut Charles Gerhardt Montpellier