Les conditions de formation des eaux denses profondes en Méditerranée

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le résultat de...)

vertical (Le vertical (rare), ou style vertical, est un style d’écriture musicale consistant en accords plaqués.)



La baie de Rosas depuis le Suroît. © Pierre Testor, LOCEAN

convection (La convection est un mode de transfert de chaleur où celle-ci est advectée (transportée-conduite, mais ces termes sont en fait impropres) par au moins un fluide. Ainsi durant la cuisson des pâtes, l'eau se met en mouvement...)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et...)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en permanence...)

moteur (Un moteur (du latin mōtor : « celui qui remue ») est un dispositif qui déplace de la matière en apportant de...)

circulation thermohaline (La circulation thermohaline est la circulation permanente à grande échelle de l'eau des océans engendrée par des écarts de température et de salinité...)

évaporation (L'évaporation est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente de l'ébullition qui est une transition rapide. C'est un changement d'état appelé vaporisation.)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

scientifique (Un scientifique est une personne qui se consacre à l'étude d'une science ou des sciences et qui se consacre à l'étude d'un domaine avec la rigueur et les méthodes...)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré...)

dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant l'onde ne se propagent...)

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Argo (Dans la mythologie grecque, Argo (en grec ancien Αργ? / Arg?) était le nom du bateau à bord duquel Jason et les Argonautes naviguèrent depuis Iolcos pour retrouver la Toison d'or. La...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble),...)

interface (Une interface est une zone, réelle ou virtuelle qui sépare deux éléments. L’interface désigne ainsi ce que chaque élément a besoin de connaître de l’autre pour pouvoir fonctionner correctement.)

couche limite (La couche limite est une zone d'interface entre un corps et le fluide environnant lors d'un mouvement relatif entre les deux. On y observe les effets de...)



Récupération d'un glider depuis le Suroît. © Xavier Durrieu de Madron, CEFREM

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est...)

périphérie (Le mot périphérie vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus généralement la périphérie désigne une limite éloignée d'un objet ou d'une chose.)

combinaison (Une combinaison peut être :)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

vent (Le vent est le mouvement d’une atmosphère, masse de gaz située à la surface d'une planète. Les vents les plus violents connus ont lieu sur...)

air (L'air est le mélange de gaz constituant l'atmosphère de la Terre. Il est inodore et incolore. Du fait de la diminution de la pression de l'air avec l'altitude, il est nécessaire de pressuriser les...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

Une étude des différentes phases de la formation d'eaux denses profondes en Méditerranée Nord-Occidentale a été menée par un groupe de chercheurs provenant d'une dizaine de laboratoires français, dans le cadre d'HyMeX (Hydrological cycle in the Mediterranean experiment) et de MerMex (Marine ecosystems response in the Mediterranean experiment), deux programmes du méta-programme MISTRALS (Mediterranean integrated studies at regional and local scales). Ils ont pu analyser finement ledes masses d'eaux et le refroidissement qui s'ensuit et mettre en évidence l'importance des échanges latéraux d'eaux.Laocéanique est un processus majeur d'échanges entre les couches deet les couches profondes de l', qui se produit lorsque les eaux de surface deviennent plus denses que les eaux sous-jacentes. Ce processus est à l'origine de la formation des eaux denses profondes de l'océan et constitue de ce fait lede la. Il ne concerne que quelques régions du globe, situées principalement aux hautes latitudes et en Méditerranée. Il se produit notamment en Méditerranée Nord-Occidentale, pendant la période hivernale, la densification des eaux de surface étant alors due essentiellement à leur refroidissement (induit par les vents froids et secs), mais aussi à leurDurant une, d'août 2012 à septembre 2013, un déploiement instrumental sans précédent a été réalisé en Méditerranée Nord-Occidentale par la communautédans le cadre du programme HyMeX, du programme MerMex avec notamment des campagnes à la, et du système d'observations MOOSE.Le second volet d'HyMeX, appelé SOP2 pour Specialperiod 2 et qui s'est déroulé de janvier à mars 2013, avait pour objectif d'étudier les trois phases de la formation d'eaux denses en Méditerranée Nord-Occidentale: le pré-conditionnement, la convection et lade l'dense. Pour ce faire, le dispositif d'HyMeX a été intensifié avec le déploiement supplémentaire d'un grandde plateformes autonomes (flotteurs, gliders et bouées de surface) destinées à suivre l'évolution de la colonne d'eau sur l'de la Méditerranée Nord-Occidentale, et complété par des mesures à l'air-mer et des mesures aéroportées dans laatmosphérique.Toutes ces mesures ont permis aux chercheurs d'obtenir quelques résultats marquants.Tout d'abord, les observations ont permis de décrire finement l'approfondissement, jusqu'au fond de la mer, de la couche de mélange superficielle et de montrer que le mélange vertical et le refroidissement de la colonne d'eau qui s'ensuit sont nettement moins intenses que ceux prédits par un modèle unidimensionnel, ce qui met en évidence l'importance des échanges latéraux d'eaux dedifférentes entre la zone convective et sastratifiée. À plus petite échelle, les gliders ont permis de mettre en évidence des instabilités symétriques du front de densité bordant la zone de convection qui participent, en produisant des vitesses verticales, à la ventilation des eaux profondes. Finalement, lades observations atmosphériques et océanographiques a permis de mettre en évidence la destruction en quelquesde la stratification océanique sous l'effet d'un coup deet le réchauffement et l'humidification des masses d'continental au cours de leur advection au-dessus de la mer.Les observations obtenues pendant la SOP2 d'HyMeX, auxquelles s'ajoutent celles des campagnes DEWEX-MerMex d'étude de l'impact de la formation d'eau dense sur la biogéochimie marine et celles de l'observatoire MOOSE, constituent un jeu desans précédent pour la modélisation de la formation des eaux denses profondes.